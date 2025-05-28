ALİ YERLİKAYA’NIN “KABİNE” VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suç operasyonlarına ilişkin sosyal medya paylaşımında kullandığı “kabine” ifadesiyle dikkat çekti. Yerlikaya’nın bu sözleri, Ankara kulislerinde yaklaşan kabine değişikliği ve bakanların görevden alınacağı iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

16 İLDE SİBER SUÇ OPERASYONU: 74 TUTUKLAMA

Yerlikaya, 16 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında toplam 74 kişinin tutuklandığını açıkladı. Operasyon kapsamında ele geçirilen mal varlığının miktarı ise 16 milyar 603 milyon TL olarak bildirildi. Bakan, paylaşımında “Bu kabine döneminde…” ifadesine yer verdi.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARI BÜYÜYOR

Ali Yerlikaya’nın “kabine” ifadesini önceki paylaşımlarında kullanmaması ve şimdi tekrar gündeme getirmesi, siyasi kulislerde “veda” mesajı olarak yorumlandı. Bayram sonrası yapılması beklenen kabine revizyonunda 8 bakanın değişeceği konuşuluyor.

ANKARA’DA SİYASİ HAREKETLİLİK ARTIYOR

Kurban Bayramı sonrasında kabinede önemli değişikliklerin yapılacağı iddiaları, Ankara’daki siyasi dengeleri hareketlendirdi. Bakan Yerlikaya’nın açıklamaları, revizyonun habercisi olarak görülüyor.