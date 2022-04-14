Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Aleyna Tilki’den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı!

Aleyna Tilki’den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı!
3 views
14 Nisan 2022 - 15:34
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, magazinde gündem olmaya devam ediyor. Tilki’nin son çıkardığı “Take It Or Leave It” adlı şarkının tanıtımı yayınlandı. Klipte sınırları zorladığı görülen Tilki’nin motorunun arkasında eteğini çıkardığı anlar ise dikkat çekti.
Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 1

Şarkıcı Aleyna Tilki, gerek sosyal medya paylaşımları gerekse de açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 2

Tilki bu sefer de son klibinin tanıtımı nedeniyle gündeme geldi.

Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 3

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Tilki’nin klibinin tanıtımı, yayınlandıktan kısa bir süre sonra sosyal medyada dolaşıma girdi.

Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 4

Klipte seçtiği kıyafetler daha önce gündem olan Tilki’nin klipte de sınırları zorladığı görüldü.

Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 5

MOTOR ÜSTÜNDE ETEĞİNİ ÇIKARDI

Tilki’nin klibin tanıtımında motorun arkasında ilerlediği sırada eteğini çıkardığı ve iç çamaşırlarıyla kaldığı görülüyor.

Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 6

Diğer yandan şarkıcının annesi de klibin tanıtımını sosyal medya hesabından paylaşarak kızına destek verdi.

Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 7

İşte Aleyna Tilki’nin ses getiren klip tanıtımı

Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 8
Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 9

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 10

İşte genç şarkıcının öne çıkan bazı paylaşımları…

Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 11
Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 12
Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 13
Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 14
Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 15
Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 16
Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 17
Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 18
Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 19
Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 20
Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 21
Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 22
Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 23
Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 24
Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 25
Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 26
Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 27
Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 28
Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 29
Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 30
Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 31
Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 32
Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı! - Sayfa 33
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son Dakika: Galatasaray zaferi sonrası Fenerbahçe’de İsmail Kartal iddiası! “Yeni sezonda…”Son Dakika: Galatasaray zaferi sonrası Fenerbahçe’de İsmail Kartal iddiası! “Yeni sezonda…”
Özcan Deniz Feyza Aktan Kavgasında Flaş Gelişme: Savcılığa İhbar EttiÖzcan Deniz Feyza Aktan Kavgasında Flaş Gelişme: Savcılığa İhbar Etti
TRT’den üst düzey veda haberi geldi! ‘Ayrılma zamanı…’TRT’den üst düzey veda haberi geldi! ‘Ayrılma zamanı…’
Son depremler: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?Son depremler: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
İşte Magazinin Ne Hallere düşürdülerİşte Magazinin Ne Hallere düşürdüler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
EDA’NIN TATİL KEYFİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mansur Yavaş’tan öğrencilere müjdeli haber
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yasmin Erbil, bikinili pozunu paylaştı! “Yaz kızıyım ben”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Müge Anlı canlı yayında ateş püskürdü! “Yaptığınızdan utanın, yüzünüz kızarsın!”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aleyna Tilki’den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da koronavirüs salgınında son durum! İl Sağlık Müdürü paylaştı: Umutlandıran gelişme
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NBA’de Cedi Osman’lı Cleveland’ın kader maçı rakibi belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zonguldak’taki deprem tetikler mi? İstanbul için korkutan uyarı: Zaman daralıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kırmızı et için destek ödemesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NASA’dan Güneş fırtınası açıklaması
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü iş Adamı Yeni MalatyaSpor’a TalipNisan 7, 2022-2:57 pm
Naci Görür’den İstanbul için korkutan deprem tahmini! ‘320 bin kişi ölümle burun buruna…’Nisan 4, 2022-4:19 pm
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
Kritik NATO zirvesi başladıMart 24, 2022-4:20 pm
Aleyna Tilki yine dikkatleri üzerine çekti… ‘Kız isteme olayı çok saçma’Mart 23, 2022-2:42 pm
İlyas Salman hakim karşısında: 2 yıl hapis istemiMart 22, 2022-3:56 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !