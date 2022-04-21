Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AKP’ye Katılmıştı: İsmail Ok’un Eski Paylaşımları Gündeme Oturdu

AKP’ye Katılmıştı: İsmail Ok’un Eski Paylaşımları Gündeme Oturdu
3 views
21 Nisan 2022 - 14:47

İYİ Parti’den istifa ederek AKP’ye katılan Balıkesir milletvekili İsmail Ok’un iktidarı eleştirdiği sert paylaşımlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

İyi Parti’den istifa eden Balıkesir milletvekili İsmail Ok’un AKP’ye katılmasının ardından, “Cumhurbaşkanı konuştukça paramız değer kaybediyor, zamların siyaseten bedeli olacak”, “AKP’ye oy vermiş kardeşlerim, bu kadar pislik yapan, yalancı bir adamın arkasından gitmeyin” ifadelerini kullandığı paylaşımları yeniden gündeme geldi.

2020 yılında İyi Parti’den ayrılan İsmail Ok, AKP saflarına katıldı. Dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılan  İsmail Ok, “AK Parti’de mücadelede ben de varım” dedi.

Ok’un AKP’ye katılmasının ardından geçmişte iktidara yönelik yaptığı eleştiriler yeniden gündeme geldi.

Ok’un Kasım 2021’de yaptığı paylaşımında enerji fiyatlarının artmasına dikkat çekerek “Sayın Cumhurbaşkanı konuştukça paramız değer kaybediyor. Bunun sonucunda enerji ve akaryakıt fiyatları anında artıyor. Bu geceden itibaren yine zam… Bedelini Türk milleti ödüyor… Bu zamların mutlaka siyaseten bir bedeli olacaktır” dediği görüldü.

Ok, paylaşımlarının gündem olması sonrası iktidara yönelik eleştirilerinin yer aldığı tweetlerini sildi.

Ok’un bir başka Twitter paylaşımında da, “AKP’ye oy vermiş kardeşlerim, bu kadar pislik yapan, yalancı bir adamın arkasından gitmeyin. Gelin büyükşehirde bizlerin yanında olun” dediği görüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’da Hesaplar Arapça Gelmeye Başladı!İstanbul’da Hesaplar Arapça Gelmeye Başladı!
Flaş: Kılıçdaroğlu’nun Elektriği KesildiFlaş: Kılıçdaroğlu’nun Elektriği Kesildi
Genç kızlara rezidanstaki işkencede şok detay! “Dehşet yüzünden okunuyordu”Genç kızlara rezidanstaki işkencede şok detay! “Dehşet yüzünden okunuyordu”
AYM’den Flaş Karar: CHP’nin Seçim Kanunu İtirazını Kabul EttiAYM’den Flaş Karar: CHP’nin Seçim Kanunu İtirazını Kabul Etti
Erdoğan Bayram İkramiyesine Zam İsteyen Emekliyi Yok SaydıErdoğan Bayram İkramiyesine Zam İsteyen Emekliyi Yok Saydı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile Petek Dinçöz aşkı ifşa oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Borsa Günü Rekorla Kapattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da Hesaplar Arapça Gelmeye Başladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Flaş: Kılıçdaroğlu’nun Elektriği Kesildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Genç kızlara rezidanstaki işkencede şok detay! “Dehşet yüzünden okunuyordu”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AKP’ye Katılmıştı: İsmail Ok’un Eski Paylaşımları Gündeme Oturdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SON DAKİKA Rusya Duyurdu: Mariupol Düştü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AYM’den Flaş Karar: CHP’nin Seçim Kanunu İtirazını Kabul Etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pınar Deniz’den heyecanlandıran Kaan Urgancıoğlu açıklaması! “İnsanların bizi yakıştırması…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan Bayram İkramiyesine Zam İsteyen Emekliyi Yok Saydı
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya’nın ‘kırık oku’! ‘Batan gemi nükleer savaş başlığı taşıyordu’Nisan 15, 2022-3:56 pm
Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe dünyaya geldiNisan 15, 2022-3:53 pm
2 kat arttı! ‘NATO kararı Türkiye’yi etkiler’Nisan 15, 2022-3:51 pm
Ünlü iş Adamı Yeni MalatyaSpor’a TalipNisan 7, 2022-2:57 pm
Naci Görür’den İstanbul için korkutan deprem tahmini! ‘320 bin kişi ölümle burun buruna…’Nisan 4, 2022-4:19 pm
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !