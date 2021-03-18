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AKP’li Alpay Özalan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu Meclisten Atmaya Çalıştı.. İşte O Video

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AKP’li Alpay Özalan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu Meclisten Atmaya Çalıştı.. İşte O Video
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18 Mart 2021 - 18:50
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AKP’li Alpay Özalan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu Meclisten Atmaya Çalıştı..

 

AKP’li Meclis İdare Amiri Alpay Özalan’ın Gergerlioğlu’nu TBMM Genel Kurulu’ndan çıkarmaya çalışmasını diğer milletvekilleri engellemeye çalıştı.

AKP'li Alpay Özalan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu Meclisten Atmaya Çalıştı.. İşte O Video
AKP İzmir Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Alpay Özalan, milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Meclis’i terk etmesini istedi ve dışarıya çıkarmaya çalıştı. Tansiyonun yükselmesi üzerine araya diğer milletvekilleri girdi.

Halk TV canlı yayınında yayınlanan görüntülere göre HDP’li vekiller de Gergerlioğlu’nu vermemeye çalıştı.

Milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu, “Bugün Meclis’te direnebildiğim kadar direneceğim, yapılan millî iradeye saldırı” açıklamasını yapmıştı.

Meclis locasında oturan eski AKP’li vekil Abdurrahim Aksoy, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesini protesto etmişti.

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