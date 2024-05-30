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AK Partili vekilden İsrail çıkışı! “Yerle bir olacak”

AK Partili vekilden İsrail çıkışı! “Yerle bir olacak”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Mayıs 2024 - 8:59

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “İsrail meşruiyetini kaybediyor. Varoluşsal olarak İsrail sorgulanmaya başlıyor. Ben bunu çok önemli buluyorum” dedi. Açıklamasının devamında Yayman, “İsrail terör devleti yıkılacak, yerle bir olacak” diye konuştu.

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