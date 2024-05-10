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AK Parti’de ‘Niye oy vermediniz?’ anketi! İki önemli mesaj damga vurdu…

AK Parti’de ‘Niye oy vermediniz?’ anketi! İki önemli mesaj damga vurdu…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Mayıs 2024 - 9:51
31 Mart yerel seçimlerinde alınan sonucun ardından AK Parti’de çalışmalar devam ediyor. CHP’nin birinci parti olarak çıktığı seçimlerle ilgili ‘Niye oy vermediniz?’ sorusuna cevap arayan AK Parti yönetiminin karşısına iki önemli mesaj çıktı.

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