AİLE HEKİMLERİ İÇİN YENİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ: REÇETE YETKİSİ GENİŞLETİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile hekimlerine yönelik yeni düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlandığını açıkladı. Yapılan düzenlemeyle birlikte aile hekimlerinin reçete edebileceği ilaç sayısı artırıldı, birçok ilacın rapor süresi uzatıldı ve daha fazla ilaç geri ödeme kapsamına alındı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni düzenlemenin hastaların ilaca erişimini kolaylaştıracağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdık, birçok ilacın rapor süresini uzattık. Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaçların sayısını da genişlettik.”

5’İ KANSER İLACI OLMAK ÜZERE 16 İLAÇ GERİ ÖDEMEYE ALINDI

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre:

5’i kanser ilacı olmak üzere toplam 16 ilaç , SGK’nın geri ödeme listesine alındı.

Aile hekimlerinin yetkileri genişletilerek, daha fazla ilacı doğrudan reçete edebilme imkanı sağlandı.

Çok sayıda ilacın rapor süresi uzatıldı , böylece hastaların tekrar tekrar doktora gitme zorunluluğu azaltıldı.

İç hastalıkları uzmanları da artık daha fazla ilaç için rapor düzenleyebilecek.

Bakan Işıkhan, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması adına yapılan bu düzenlemenin vatandaşların hayatını doğrudan etkileyeceğini belirtti ve “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum.” dedi.

Yeni düzenleme ile birlikte, özellikle kronik hastalıklara sahip bireyler ve kanser hastaları için büyük kolaylıklar sağlanması hedefleniyor.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/