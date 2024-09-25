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Ahu Tuğba’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyor

Ahu Tuğba’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Eylül 2024 - 14:02

ABD’de ölümü şüpheli bulunan ve soruşturma başlatıldığı için cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi geciken Ahu Tuğba’nın naaşının getirilmesi için gerekli işlemler tamamlandı.

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba’nın cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi için uzun süredir devam eden girişimler sonuç verdi.

KOAH nedeniyle uzun süredir ABD polisi kızı Anjelik Calvin ile birlikte yaşadığı ABD’nin Miami kentinde hayatını kaybeden Ahu Tuğba’nın cenazesi, vasiyeti doğrultusunda Türkiye’ye getirilmek istendi.

Başlatılan soruşturma, gerekli prosedürler ve Anjelik Calvin’in kullanım süresi sona eren ABD pasaportunun yenileme işlemleri nedeniyle Ahu Tuğba’nın cenazesinin Türkiye’ye gelişi gecikti.

CENAZESİ GETİRİLİYOR

Gerek nakil için prosedürlerin tamamlanması gerekse Anjelik Calvin’in pasaportunun yenilenmesi sonucu Ahu Tuğba’nın cenazesinin Türkiye’ye getirilmesinin önünde engel kalmadı.

CENAZE CUMA VEYA CUMARTESİ GELECEK

Cenazenin cuma veya cumartesi günü İstanbul’da olacağı tahmin ediliyor.

Defin günü henüz belirlenmese de Anjelik’in isteği üzerine cenaze namazı Teşvikiye Camii’nde kılınacak.

NAKİL MASRAFI 20 BİN DOLAR

Öte yandan cenazenin 20 bin dolarlık nakil masraflarını ise bir iş adamının karşıladığı iddia edildi.

CALVIN’İN ŞÜPHELİ AÇIKLAMALARI

1 Eylül’de kızının evinde hayatını kaybeden Tuğba’nın ölümü şüpheli bulunmuş ve soruşturma başlatılmıştı.

Calvin’in, annesinin ölümü hakkındaki açıklamaları da şüphe uyandırmıştı.

Annesini 1 gün boyunca uyuyor zannederek ölümünü gece saatlerine kadar fark etmeyen Calvin’in bu açıklamaları, hem Türkiye kamuoyunda hem de ABD güvenlik güçlerinde şüphe uyandırmıştı.

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Ahu Tuğba’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyor
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