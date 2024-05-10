Ahmet Hakan’dan Erdoğan’a af çağrısı! ‘Zamanı gelmedi mi?..’

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, cezaevinde tutulan ve sağlık sorunu yaşayan emekli generallerden bazıları için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın af kararı verdiğini belirterek, “Bu arada Çevik Bir, ileri demans nedeniyle savcılığın “infaza ara verilmesi” kararıyla cezaevinden çıkmıştı. Aynı davadan şu anda cezaevinde olan emekli generaller var” diye yazdı.
Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak ve Çetin Doğan’ın tutuklu bulunduğunu kaydeden Hakan, “Emekli paşaların affedilme zamanı gelmedi mi?” başlıklı yazısına şöyle devam etti:
“Cezaevindeki emekli paşaların her birinin ilerleyen yaşlarından kaynaklanan hastalıkları söz konusu. Adli Tıp Kurumu raporları var. Bu isimlerin affedilmeleriyle ilgili dosya, şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde. Keşke bu dosya, bir an önce işleme alınsa da mağduriyetlere son verilmiş olsa.”
Haklarında Adli Tıp raporu olan tutuklu generallerin affedilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı gerekiyor.