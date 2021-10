Ahmet Davutoğlu’ndan Dikkat Çeken Erdoğan İddiası

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyaretine bakanların katılmamasına ilişkin yaptığı açıklamada, kendisine gelen bilgilerin Rusya tarafından böyle istenmesi olduğunu ifade etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlui partisinin İstanbul İl Başkanlığının Şişli’de düzenlediği etkinliğe katıldı. Etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen Davutoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Davutoğlu, “Kürt sorunu ile ilgili muhatap kim?” sorusuna “Türkiye’de meşru olarak kurulmuş, faaliyet yapan, mecliste bulunan herkesle görüşürüz. Bu konuda herhangi bir sınır, bir rezerv konmasını da demokrasinin en önemli unsurları olan siyasi partiler açısından sıkıntılı görürüz. Muhatap kimdir biliyor musunuz? Muhatap Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Kürt vatandaşlarımızın tümüdür. HDP’yi ya da herhangi bir parti Kürtler söz konusu olduğunda sadece HDP’yi Türkler söz konusu olduğunda da başka bir partiye muhatap aldığınızda doğru bir tutum sergilenmiş olmaz. Türkiye’de etnopolitik bir yapı doğar. HDP’yle ve diğer bütün partilerle de her konuda görüşülebilir. Kürt sorunu bağlamında da doğrudan her bileşenle toplumun her kesimiyle Doğu ve Güneydoğu’da değil sadece Türkiye’nin büyük şehirlerinde de yaşayan bütün vatandaşlarımızla konuşarak yol almak en doğrusudur” diye konuştu.

“ARKAMA BAKMADAN İSTİFA ETTİM”

Ahmet Davutoğlu, “AK Parti içinde görev aldığı dönemde hiç istifa etmeyi düşündünüz mü?” sorusuna ise “Cumhurbaşkanımız istifa edip Dışişleri Bakanı olmam gerektiğini ifade ettiğinde tümüyle istifa edip akademik hayata dönmek istediğimi söyledim ama herhangi bir problem olduğundan değil. Daha sonra barbarca kapatılan Şehir Üniversitesi’nin kurulabilmesi için bir akademik çalışma yapmayı düşünüyordum. Bir o dönemdir. Daha sonra Dışişleri Bakanı olduğumda her hangi bir istifa düşüncem olmadı. Görevimi yaptım. Başbakanken, Türkiye’nin bütününü yönetmeye başladığında giden aksaklıkları çözmek için reform paketleri başta şeffaflık, siyasi ahlak gibi oluşturduğum zaman ilkesel ayrılığa düştüğüm zamanda hiç tereddüt etmedim arkama bakmadan istifa ettim. Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra da doğru bildiğim hakikatleri önce içeride sonra dışarıda söyledim.” diyerek yanıt verdi.

Davutoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı ararsa ben her zaman söyledim. Herkesle görüşürüm. Memleket meselesi söz konusuysa kimseyi dışlamam” ifadelerini kullandı.

‘ERDOĞAN’ İDDİASI: TEK GELMESİNİ RUSYA İSTEDİ

Davutoğlu Rusya’ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin ise çarpıcı bir iddiada bulundu. “İlk kez bir cumhurbaşkanı yanında herhangi bir bakan olmaksızın bir ziyaret gerçekleştirmek zorunda kaldı” diyen Davutoğlu, “Bana gelen bilgiler bunun Rusya tarafından istendiği yönünde. Eğer böyle istenmişse durum daha da vahim. Türk heyetinde kimin yer alacağına başka bir ülke karar veremez. Eğer Erdoğan tarafından bu tercih edilmişse ya bakanlarının bilgilerine güvenmiyor ya da sadakatlerine güvenmiyor. Her iki halde de bakanları değiştirmesi lazım. Ya da bakanların ‘bu bizim devlet onurumuza yakışmaz’ deyip ayrılması lazım. Rusya istemişse ‘Seni biz bir kişi kabul ederiz. İstediğimizi sana söyleriz. Sen de gereğini yaparsı’. Bunu sineye çeken cumhurbaşkanı da tarihte aynen Trump’ın “Ahmak olma” mektubu gibi diplomaside kara bir leke olarak bunu taşır.” ifadelerini kullandı.

ABD ile olan ilişkilerle ilgili ise Sorunların temeli ilişkilerin şahsileşmesidir” ifadelerini kullanan Davutoğlu, yapacağı ilk işin tekrar “kurumsal ilişkileri dönüştürmek ve ciddi kurumsal yenilenme gerçekleştirmek” olacağını söyledi.