Reha Muhtar, eski eşi Deniz Uğur’un evini bastı

Deniz Uğur’ un şu anki kocası Erdinç Gülener, karakola verdiği ifadede yaşananları teker teker anlattı.

“Dün yani 30.10.2023 günü saat 14.40 sıralarında ikametimde yatak odamda dinlediğim esnada eşimin eski eşi Reha MUHTAR isimli şahıs bahçe kapısından ikametime gelerek yatak odasındaki camımı yumruklamaya başladı. Daha sonrasında bana ‘Şerefsizler, ikinizi de bitireceğim, sizin **.’ şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulundu. Ben de kendisini uyarmak maksatıyla ‘Benim yatak odamda ne işiniz var?’ dedim. Bana bu sözümün ardından küfürler edip hakaretlerde bulunarak eşimle ikisinin müşterek çocuğu olan Poyraz’a ‘Gel buraya bunlar seni kaçırırlar.’ şeklinde bağırmaya başladı. Çocuk çok fazla korkmuştu. Daha sonra bende kendisine ‘Hanemin huzurunu bozuyorsun. Çabuk evimden çıkıp git!’ şeklinde söylemlerde bulundum. Daha sonra çocuğu Poyraz’ı alarak ikametimden gitti. Çocuğu götürürken dahi ‘Bunlar seni kaçırırlar.’ şeklinde söylemlerde bulundu. Ben Reha MUHTAR isimli şahıstan uzaklaştırma kararı istiyorum. Konu ile ilgili ikametime gelerek bana ve aileme huzursuzluk veren tehdit ve hakaretlerde bulunan Reha MUHTAR isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim.”

diyerek ifadesini verdi.