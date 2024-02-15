Adem Metan’ın o videosu tepkilerin odağında! Erzincan’daki faciadan bir yıl önce!

“Burada kimin sağlığı bozulmuş? Siyanürün kanserojen olmadığını tıbbi otoriteler kabul ediyor! Barajlarımız ağzına kadar balık kaynıyor.” Bu cümleler gazeteci Adem Metan’ın kendi Youtube kanalı için çektiği videodan alındı. Çekimin üzerinden sadece bir sene geçti ve Erzincan’daki felaket meydana geldi.
Anagold Madencilik tarafından köylülere para dağıtıldığı ve bölge halkına maden, siyanür çalışmaları hakkında olumsuz konuşmaların önüne geçildiği de iddialar arasında! Konuşmalardan en ağırı da bir vatandaşın ‘20 yıl oldu ha bugün öleceksiniz ha yarın öleceksiniz diyorlar ölen kalan yok‘ cümlesi…
ADEM METAN’IN BİR SENE ÖNCE ÇEKTİĞİ VİDEO TT OLDU
Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde dün öğle saatlerinde bir facia yaşandı! 9 maden işçisi göçüğün altında kaldı. Saat 13:30 itibarıyla henüz işçilere ulaşılamadı. Göçük altında kalan işçilerin aileleri de gözleri yaşlı şekilde bekleyişlerini sürdürüyor.
Geçen sene İliç’e giden ve orada çekimler yapan gazeteci Adem Metan’ın Anagold Madencilik yetkilileri ve bölge halkıyla konuştuğu anlar ise çok konuşuldu!
MADEN ŞİRKETİ İSTEDİ KÖYLÜLER KONUŞTU ‘SİYANÜR KANSER YAPMIYOR’
Bölge halkının verdiği beyanatlar ise şu şekilde:
Nerede buradan faydalanamayan varsa diyor ki sağlınız bozuldu. Sen ona bir avuç bir şey at hemen onun da sağlığı yerine geliyor. Kimin sağlığı bozulmuş?
Böyle bir şey olsa ben çocuğumu oraya gönderir miyim? Barajlarımız ağzına kadar balık kaynıyor. Ülke ekonomisine çok büyük katma değeri olan bir işletme burası.
Siyanürün kanserojen olmadığını bütün tıbbı otoriteler söylüyor.
20 yıl oldu ha bugün öleceksiniz ha yarın öleceksiniz diyorlar.