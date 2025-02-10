ADANA DEMİRSPOR-GALATASARAY MAÇI SKANDALLA SONLANDI: DÜNYA BASINI OLAYI YAZDI

Adana Demirspor, Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray’a karşı oynadığı maçtan 34. dakikada çekilerek büyük bir skandala imza attı. Maç, Galatasaray’ın 1-0 önde olduğu sırada hakemin verdiği tartışmalı bir penaltı kararı sonrası tatil edildi. Olay, yalnızca Türkiye’de değil, dünya basınında da geniş yer buldu. İşte, dünya çapında yankı uyandıran bu skandalı ele alan bazı haber başlıkları:

İtalya: La Gazzetta Dello Sport

İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport, olayla ilgili geniş bir haber yayımlayarak, “Türkiye’de inanılmaz gelişme” ifadesini kullandı. Gazete, Adana Demirspor’un, Napoli’nin eski yıldızı Dries Mertens’in ceza sahasında düşmesi ve Alvaro Morata’nın penaltı golü sonrası maçtan çekildiğini belirtti.

Almanya: OneFootball

Almanya’nın popüler spor platformu OneFootball,

yaşanan olayı “Morata ile Osimhen, şaşkına döndü” başlığıyla duyurdu. Haberde, Galatasaray’ın yeni transferleri Morata ve Napoli’den kiralık gelen Victor Osimhen’in, olay karşısında büyük bir şok yaşadıkları vurgulandı.

İsveç: Aftonbladet

İsveç’in en büyük gazetelerinden Aftonbladet, Türk futbolunda büyük bir skandal yaşandığını belirterek, “Türk futbolunda skandal” başlığını kullandı. Haberde,

Fenerbahçe’nin sosyal medya üzerinden Adana Demirspor’a sert açıklamalarda bulunduğu da kaydedildi.

İngiltere: The Sun

İngiltere’nin en çok okunan gazetelerinden The Sun, “Galatasaraylı futbolcuların kafası karıştı” şeklinde haber yaparak, maçın tatil edilmesinin ardından Galatasaraylı futbolcuların soyunma odasına yöneldiğini ve olayın şokunu yaşadıklarını yazdı.

İspanya: Mundo Deportivo

İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden Mundo Deportivo, “Skandal” başlığıyla verdiği haberde, Adana Demirspor’un hakemin verdiği tartışmalı karar sonrası sahayı terk ettiğini belirtti.

Fransa: Foot Mercato

Fransa’nın Foot Mercato sitesi, yaşanan olayları “Türk futbolunda çılgın olaylar” olarak nitelendirerek, büyük kulüplerin birbirlerini suçladığına dair haber yayımladı.

İspanya: Marca

İspanya’nın en büyük spor gazetelerinden Marca, Galatasaray-Adana Demirspor maçındaki protesto sonrası yaşananları “Türk futbolunda skandal” başlığıyla verdi. Morata’nın penaltı golünün ardından, Adana Demirspor’un sahayı terk ettiğini belirtti.

Haberin Arka Planı

Adana Demirspor, Süper Lig’deki bu kritik maçta hakemin kararlarını protesto amacıyla sahayı terk etti. Mertens’in ceza sahasında düşmesi ve Alvaro Morata’nın penaltıdan attığı gol sonrası yaşananlar, büyük bir skandala dönüştü. Maçın tatil edilmesi, dünya basınında geniş yankı uyandırırken, sosyal medya üzerinden futbolseverler ve kulüpler arasındaki gerilim arttı.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/