Acun Ilıcalı’nın ‘erken uyanıp işe gitme’ isyanına Nagihan Karadere’den yanıt geldi

Acun Ilıcalı’nın “Erken kalkmayı kim buldu abi?” isyanına Survivor için hazırlıklarını sürdüren Nagihan Karadere’den cevap geldi. Karadere, “Survivor’da da istiyoruz bu sistemi Acun Bey. Sabahın köründe kaldırmayın bizi lütfen” dedi.