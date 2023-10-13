Ünlü oyuncu huzuru pembe karavanda buldu

Ünlü oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, lüks otellerde konaklamak yerine kendi tasarladığı pembe karavanıyla yollara düştü.
Tam donanımlı pembe karavanıyla Sakarya Karasu’da kamp kuran Esra Sönmezer, kedilerini de yanına alarak temiz havanın ve doğanın keyfini çıkardı.
KARAVANLA DÜNYAYI GEZECEK
Esra Sönmezer “Huzuru karavanda buldum. Keşke daha önce yaptırsaydım. 2024 yılında daha büyük bir karavan yaptıracağım. Dev karavanımla dünyayı gezmeyi planlıyorum. Karavan özgürlük ve sizi beton yığını otellerden arındıran, özgür olma imkânı tanıyan sevimli bir seyahat aracı” dedi.