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Acun Ilıcalı Yasa Dışı Bahis İddialarına Karşı Mahkemede Savunma Yaptı

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Çağlayan Adliyesi’nde görülen “yasa dışı bahis” iddialarına ilişkin davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Ilıcalı’ya aylık geliri soruldu ve Ilıcalı, aylık gelirinin 5 milyon TL olduğunu ifade etti.

Ilıcalı, savunmasında TV8 ve Exxen platformlarında yayınlanan bazı futbol maçlarında görünen reklam panolarının, görüntü sağlayıcı kurum tarafından kendilerine gönderildiğini belirtti. Bu konuda herhangi bir müdahalede bulunma şanslarının olmadığını dile getirdi. Ayrıca UEFA’nın maç yayınlarının belirli kurallar çerçevesinde yapılması gerektiği yönünde kendilerine bir mektup gönderdiğini kaydetti.

Televizyoncu, maç yayınlamanın masum bir faaliyet olduğunu ve bu süreçten dolayı büyük üzüntü duyduğunu vurguladı. Mahkeme, dava sürecini devam ettirerek, ilerleyen günlerde bir sonraki duruşma tarihini belirleyecek.

Acun Ilıcalı ve diğer sanıkların savunmaları, dava sürecinin seyrini etkileyebilir

Acun Ilıcalı Yasa Dışı Bahis İddialarına Karşı Mahkemede Savunma Yaptı
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