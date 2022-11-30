ABD Savunma Bakanlığı’ndan skandal açıklama

Türkiye’nin terör hedeflerine yönelik başarı ile icra ettiği Pençe-Kılıç Harekatı’nın yankıları sürerken ABD’den skandal bir açıklama daha geldi.

Türkiye, Suriye ve Kuzey Irak’a ‘Pençe Kılıç’ hava harekatı gerçekleştirdi.

Hava harekatı kapsamında terör hedefleri başarılı bir şekilde vurulurken kara harekâtı beklentisi güçlendi. Hava operasyonunun yankıları sürerken ABD’den skandal bir adım daha geldi.

Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder “Devam eden çatışma, özellikle de bir kara operasyonu, dünyanın DEAŞ’e karşı zorlu bir mücadeleyle elde ettiği kazanımları ciddi şekilde tehlikeye atar ve bölgeyi istikrarsızlaştırır” dedi.

‘KAYGI DUYMAYA DEVAM EDİYORUZ’

“Benzer şekilde, Tükiye’nin sınırları içinde meydana gelen terör eylemleri konusundaki meşru güvenlik kaygılarını tanıyoruz” şeklinde konuşan Ryder, Türkiye’nin Suriye’deki potansiyel bir kara operasyonu konusunda kaygı duymaya devam ettiklerini belirtti ve “Tekrar itidal çağırısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Suriye’de yaklaşık 900 askeri bulunuyor. Bu askerler genellikle ülkenin kuzeydoğusunda DEAŞ’a karşı Omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte çalışıyor.

Pentagon Sözcüsü, DEAŞ’e karşı operasyonların durmadığını, ancak ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ortak devriyelerinin sayısını azalttığını ve Amerikan güçlerinin başka bir yere konuşlandırılmağını aktardı.

ABD DEVRİYE SAYISINI AZALTTI

Ryder “Devriye sayılarını azalttık, çünkü bu devriyeleri SDG ile ortak yapıyoruz. Dolayısıyla onlar yaptıkları devriye sayısını azalttı” diye konuştu.

Patrick Ryder, ABD Savunma Sakanı Lloyd Austin’in Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile yakında bir görüşme yapacağını da sözlerine ekledi.

TERÖRİSTLERE ‘SİVİL’ DEDİLER

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinden yayınlanan yazılı mesajda ise şu ifadeler yer almıştı;

Türkiye, 13 Kasım’da İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde düzenlenen ve 6 kişinin öldüğü terör saldırıdan PKK/PYD/YPG’yi sorumlu tutuyor.

‘Suriye ve Türkiye’deki sivil can kaybı için en içten başsağlığı diliyor. Sivilleri korumak ve ortak DEAŞ’ı yenilmesiyle ilgili ortak hedefi desteklemek için Suriye’de gerilimi azaltma çağrısında bulunuyoruz. Irak’ta, Irak’ın egemenliğini ihlal eden koordineli olmayan askeri harekata karşı çıkmaya devam ediyoruz.’

ABD terör hedeflerine yönelik operasyonda ölenleri ‘sivil’ olarak nitelendirirken Türkiye’ye yönelik saldırı ile ilgili başsağlığı diledi ancak kınama mesajı yayınlamadı.

Operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar, eş zamanlı olarak Irak’ın kuzeyinde sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil’deki hedefleri de eş zamanlı olarak imha etmişti.

KALIN’DAN OLASI KARA HAREKATI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye’deki terör bölgelerine olası kara harekâtı ile ilgili, ‘Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Yarın, haftaya veya her an olabilir.’ dedi. Kalın ayrıca Mısır’la normalleşme adımlarına ilişkin, ‘3-4 ay içinde bazı konularda somut adımları görebiliriz.’demişti.