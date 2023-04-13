700 bin kamu işçisini ilgilendiriyor! İşte hükümetin teklifi

700 binden fazla kamu işçisinin maaşlarına ne kadar zam geleceğini ve çalışma şartlarını belirleyen 2023 toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay hükümetin il 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini taban maaş önerisini de 11 bin lira olduğunu söyledi.

Kamuda çalışan işçileri ilgilendiren zam görüşmeleri devam ediyor. 700 bin işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde hükümetin teklifini Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıkladı. Atalay, 2023 yılı toplu görüşmeleri için hükümetin ilk 6 ay için zam teklifinin yüzde 30 olduğunu ve taban aylık önerisinin de 11 bin 500 lira olduğunu belirtti.

İşçi tarafının teklifi yüzde 45 Zam ve taban aylık olarak da 15 bin lira oldu.