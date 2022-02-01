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Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi…

Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi…
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20 Nisan 2022 - 14:31

Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi…

Yönetmen Hamdi Alkan ile sekiz yıllık evliliğini 18 Mart tarihinde anlaşmalı olarak tek celsede sonlandıran şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, Nüfus Müdürlüğü ile ilgili yeni bir mahkeme haberleriyle gündeme geldi.

Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi… - Sayfa 1

Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen dava ile sekiz yıllık evliliklerini sonlandırdı.

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Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi… - Sayfa 2

Gizlilik kararının olduğu duruşma 10 dakika sürdü.

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Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi… - Sayfa 3

Duruşma salonundan ilk çıkan Görgüzel, gözyaşlarına hakim olamadı. Bunu gören Alkan ise boşandığı eşinin yanına giderek, bir süre konuştu.

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Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi… - Sayfa 4

Ünlü çiftin, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.

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Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi… - Sayfa 5

Bazı iddialar boşanmanın sebebinin Selen Görgüzel’in rol aldığı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşmesi olduğu yönündeydi.

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Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi… - Sayfa 6

İddialara göre Alkan bu olaydan sonra hastalanıp yataklara düştü, “Çıldırdım, haberim yoktu” dedi ve evlilik toparlanamadı.

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Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi… - Sayfa 7

Selen Görgüzel bu iddiaları yalanladı ve “Benim evliliğimin bitmesini tiyatro sahnesindeki öpüşmelere bağlıyorlar. Hiçbir alakası yok. Nedense böyle yazmayı tercih ediyorlar. Çünkü böyle inanmak ve böyle anlatmak istiyorlar. Allah herkese kalbine, yüreğine göre versin. Hayat için zor bir süreç” şeklinde konuştu.

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Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi… - Sayfa 8

Görgüzel, şimdi ise Nüfus Müdürlüğü ile ilgili yeni bir mahkeme haberleriyle gündeme geldi.

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Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi… - Sayfa 9

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar’ın haberine göre; Selen Görgüzel, nüfusta ‘Selen Emre’ olan isminin düzeltilmesi için dava açtı.

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Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi… - Sayfa 10

Avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran oyuncu, ‘Emre’ ismini kullanmadığını ve erkek ismi olması nedeniyle resmi işlemlerde sıkıntı yaşadığını belirtti.

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Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi… - Sayfa 11

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Selen Görgüzel ve avukatı Şeyda Yıldırım ile nüfus müdürlüğü temsilcisi katıldı.

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Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi… - Sayfa 12

Mahkeme, Görgüzel’in talebini haklı buldu ve nüfusta ‘Selen Emre’ olan isminin ‘Selen’ olarak düzeltilmesine karar verdi.

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Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi… - Sayfa 13

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında, nereli; Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979’da İstanbul’da doğdu. Oyunculuk yapan Selen Görgüzel, 42 yaşındadır.

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Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi… - Sayfa 14

Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen’in Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında part time çalışarak başladı. Selen Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi’nde tamamlamıştır.

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Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi… - Sayfa 15

18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Selen Görgüzel’in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var.

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Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi… - Sayfa 16

Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘’Zirvedeki Sesler’’ isimli programı sunarak ekran hayatına başladı.

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Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi… - Sayfa 17

Bu ilk adımdan sonra çeşitli kanallarda da kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirdi.

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Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi… - Sayfa 18

Selen Görgüzel’in oynadığı diziler şöyle…

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kadrosunda yer aldı.

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Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi… - Sayfa 19

Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanındı.

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Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi… - Sayfa 20

Selen Görgüzel 2017 yılının yaz sezonunda ise Star TV’nin sevilen dizisi Türk Malı ile izleyicisi karşısına çıkmıştır.

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Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi… - Sayfa 21

Türk Malı dizisinde rol alan Selen Görgüzel, bu dizide Şehnaz karakterini canlandırdı.

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Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi… - Sayfa 22

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Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi… - Sayfa 23
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