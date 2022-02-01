Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi…
Yönetmen Hamdi Alkan ile sekiz yıllık evliliğini 18 Mart tarihinde anlaşmalı olarak tek celsede sonlandıran şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, Nüfus Müdürlüğü ile ilgili yeni bir mahkeme haberleriyle gündeme geldi.
Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen dava ile sekiz yıllık evliliklerini sonlandırdı.
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Gizlilik kararının olduğu duruşma 10 dakika sürdü.
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Duruşma salonundan ilk çıkan Görgüzel, gözyaşlarına hakim olamadı. Bunu gören Alkan ise boşandığı eşinin yanına giderek, bir süre konuştu.
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Ünlü çiftin, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.
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Bazı iddialar boşanmanın sebebinin Selen Görgüzel’in rol aldığı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşmesi olduğu yönündeydi.
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İddialara göre Alkan bu olaydan sonra hastalanıp yataklara düştü, “Çıldırdım, haberim yoktu” dedi ve evlilik toparlanamadı.
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Selen Görgüzel bu iddiaları yalanladı ve “Benim evliliğimin bitmesini tiyatro sahnesindeki öpüşmelere bağlıyorlar. Hiçbir alakası yok. Nedense böyle yazmayı tercih ediyorlar. Çünkü böyle inanmak ve böyle anlatmak istiyorlar. Allah herkese kalbine, yüreğine göre versin. Hayat için zor bir süreç” şeklinde konuştu.
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Görgüzel, şimdi ise Nüfus Müdürlüğü ile ilgili yeni bir mahkeme haberleriyle gündeme geldi.
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Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar’ın haberine göre; Selen Görgüzel, nüfusta ‘Selen Emre’ olan isminin düzeltilmesi için dava açtı.
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Avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran oyuncu, ‘Emre’ ismini kullanmadığını ve erkek ismi olması nedeniyle resmi işlemlerde sıkıntı yaşadığını belirtti.
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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Selen Görgüzel ve avukatı Şeyda Yıldırım ile nüfus müdürlüğü temsilcisi katıldı.
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Mahkeme, Görgüzel’in talebini haklı buldu ve nüfusta ‘Selen Emre’ olan isminin ‘Selen’ olarak düzeltilmesine karar verdi.
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SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?
Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında, nereli; Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979’da İstanbul’da doğdu. Oyunculuk yapan Selen Görgüzel, 42 yaşındadır.
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Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen’in Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında part time çalışarak başladı. Selen Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi’nde tamamlamıştır.
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18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Selen Görgüzel’in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var.
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Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘’Zirvedeki Sesler’’ isimli programı sunarak ekran hayatına başladı.
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Bu ilk adımdan sonra çeşitli kanallarda da kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirdi.
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Selen Görgüzel’in oynadığı diziler şöyle…
Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kadrosunda yer aldı.
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Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanındı.
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Selen Görgüzel 2017 yılının yaz sezonunda ise Star TV’nin sevilen dizisi Türk Malı ile izleyicisi karşısına çıkmıştır.
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Türk Malı dizisinde rol alan Selen Görgüzel, bu dizide Şehnaz karakterini canlandırdı.
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