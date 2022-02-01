Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi…

Selen Görgüzel bu iddiaları yalanladı ve “Benim evliliğimin bitmesini tiyatro sahnesindeki öpüşmelere bağlıyorlar. Hiçbir alakası yok. Nedense böyle yazmayı tercih ediyorlar. Çünkü böyle inanmak ve böyle anlatmak istiyorlar. Allah herkese kalbine, yüreğine göre versin. Hayat için zor bir süreç” şeklinde konuştu.