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5 ilde hava sıcaklığı 7 derece düşecek

5 ilde hava sıcaklığı 7 derece düşecek
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Ekim 2024 - 9:28

Meteorolojinin hava durum raporuna göre İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da hava açık iken hafta sonu sıcaklıkların 7 derece birden düşeceği belirtildi.

Meteorolojinin hava durumu tahmin verilerine göre, beş büyük kentte bugün hava açık, İstanbul 27, Ankara 26, İzmir 32, Bursa 31, Antalya 27 derece.

Hafta sonu ise İstanbul ve Bursa’da sıcaklık belirgin derecede düşecek, yağmur geçişleri de olacak. İzmir ve Ankara’da pazar günü daha serin olacak.

SICAKLIKLAR 6-7 DERECE DÜŞECEK

Marmara’da bugün çoğu yerde sıcaklık 30-31 derece. Cumartesi ise karayelle yağmur gelecek ve hava serinleyecek. Pazar günü sıcaklık 7 derece daha düşük.

İç Anadolu az bulutlu, sıcaklık öğle saatlerinde yine 27-29 derece aralığında. Cumartesi de sıcak bir gün, akşam Eskişehir, Yozgat tarafında kısa süren yağış olabilecek. Gece Kayseri 10 derece.

Ege’de sabahları yer yer sis oluşuyor. Lodosla öğle hava bunaltıcı Denizli 32, Kütahya 28, Manisa 33, Muğla 31, Bodrum 30 derece. Pazar karayel bölgeyi serinletecek.

Akdeniz’de hala bunaltıcı bir hava var. Adana’nın bazı ilçeleri, Hatay, Mersin’in iç kesimlerinde bölgesel sağanak geçişi olacak. Adana 30, K.Maraş 30, Mersin ve Ispanta 28 derece.

Karadeniz’de bugün Rize, Artvin, Gümüşhane kesiminde kısa süreli yağmurlar var. Cumartesi ise batı Karadeniz’e de yağış geliyor. Bolu 27, Samsun 26, Trabzon 24 derece. Pazar hava soğuyacak.

Doğu Anadolu’da Erzurum Kars civarında sağanak var. Erzurum 17, Malatya açık 27, Elazığ 29 derece. Güneydoğu lodosla sıcak, Gaziantep tarafı biraz bulutlanıyor. Bölgede sıcaklık 29-31 derece.

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