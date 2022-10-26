28 Ekim Cuma toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim’de Metrobüs, İETT, tramvay, metro bedava mı? İşte resmi açıklama

29 EKİM’DE METROBÜS, TRAMVAY, METRO, İETT, OTOBÜS BEDAVA MI?

İETT tarafından yapılan açıklamada,

“Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul’da toplu taşıma 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz yapılacak. İETT törenlere askeri birliklerin ve öğrencilerin taşınması için araç tahsis edecek. Vatan Caddesi’ndeki geçit töreni için alternatif İETT güzergâhları belirlendi. Sabah 10’da başlayacak kutlamalar boyunca Vatan Caddesi’ni kullanan hatlar, Millet Caddesi üzerinden seferlerini yapacak.

99’uncu yılında Cumhuriyet Bayramı için resmigeçit düzenlenecek. Vatan Caddesi’ndeki geçit töreni sabah saat 10’da başlayacak. İETT askerlerin ve törene katılacak öğrencilerin bulundukları yerden tören alanına taşınması ve tören sonrasında geri götürülmesi için araç tahsis edecek. Tören alanındaki araçların sevk ve idaresinin sağlanması için saha personeli görevlendirilecek.

Vatan Caddesi’ni kullanan 34 İETT hattı alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.” denildi.