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28 Ekim Cuma toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim’de Metrobüs, İETT, tramvay, metro bedava mı? İşte resmi açıklama

28 Ekim Cuma toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim’de Metrobüs, İETT, tramvay, metro bedava mı? İşte resmi açıklama
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26 Ekim 2022 - 17:48

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor. İstanbul’da toplu taşımayı kullanacak vatandaşların gündeminde İETT otobüslerinin ücretsiz olup olmayacağı yer alıyor. Geçtiğimiz sene Metrobüs, metro, tramvay, İETT otobüsleri bedava olarak hizmet sunmuştu. Peki 28 Ekim Cuma toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim’de Metrobüs, İETT, tramvay, metro bedava mı? İşte detaylar…

28-29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi sorusu gündemde yer alıyor. Cumhuriyet’in ilanının bu sene 99. yıl dönümü. Vatandaşlar bu yıl da büyük bir heyecanla bayramı karşılayacaklar. Peki 28-29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi, İETT bedava mı? İşte konuyla ilgili İETT’den açıklama…

28 EKİM CUMA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ

28 EKİM CUMA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Toplu taşıma hizmeti resmi tatil günlerinde vatandaşa ücretsiz olarak veriliyor. Ancak, 28 Ekim Cuma günü toplu taşıma bedava olmayacak.

29 EKİM’DE METROBÜS, TRAMVAY, METRO, İETT, OTOBÜS BEDAVA MI?

İETT tarafından yapılan açıklamada,

“Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul’da toplu taşıma 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz yapılacak. İETT törenlere askeri birliklerin ve öğrencilerin taşınması için araç tahsis edecek. Vatan Caddesi’ndeki geçit töreni için alternatif İETT güzergâhları belirlendi. Sabah 10’da başlayacak kutlamalar boyunca Vatan Caddesi’ni kullanan hatlar, Millet Caddesi üzerinden seferlerini yapacak.

99’uncu yılında Cumhuriyet Bayramı için resmigeçit düzenlenecek. Vatan Caddesi’ndeki geçit töreni sabah saat 10’da başlayacak. İETT askerlerin ve törene katılacak öğrencilerin bulundukları yerden tören alanına taşınması ve tören sonrasında geri götürülmesi için araç tahsis edecek. Tören alanındaki araçların sevk ve idaresinin sağlanması için saha personeli görevlendirilecek.

Vatan Caddesi’ni kullanan 34 İETT hattı alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.” denildi.

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