YUSUF TEKİN: 12 YILLIK EĞİTİM KONUSUNDA DEĞERLENDİRME YAPILIYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sistemi ve özellikle 12 yıllık zorunlu eğitim hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, eğitim süresinin uzun olduğuna dair toplumdan gelen şikayetleri doğrulayarak, bu konuda değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti.

Bakan Tekin, CNN Türk’te katıldığı bir programda, “Gittiğimiz her yerde 12 yıllık eğitimin yüksek olduğu şikayetleri bize geldi. Toplumun büyük bir kesimi 12 yıllık eğitimin yüksek olduğunu ve tartışılması gerektiğini ifade ediyor. Benim görüşüm de öyle” dedi. Tekin, çocukların bilgiye erişim hızının arttığını ve konunun sadece Türkiye’de değil, dünyada da tartışıldığını vurguladı.

Kız Çocuklarının Eğitime Katılımı Yüzde 98

Bakan Tekin, kız çocuklarının eğitimdeki katılım oranlarının yüzde 98’e ulaştığını açıkladı. “Sadece kız çocuk değil bütün çocuklar eğitime başlasın diyoruz. Kız çocuklarımız için tüm tedbirleri alıyoruz. Ancak orta öğretimde karma eğitimi istemeyenler için de seçenekler sunuyoruz” dedi.

Milli Eğitim Akademileri ile Kadrolar Güçleniyor

Okul müdürleri ve yardımcılarının eğitim süreçlerinin Milli Eğitim Akademileri aracılığıyla yürütüldüğünü belirten Tekin, sistemde kalite ve denetim süreçlerinin önemine dikkat çekti.

Bakan Tekin’in açıklamaları, Türkiye’de eğitim süresi ve sisteminin yapısı ile ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.