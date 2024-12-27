HAZAR ERGÜÇLÜ, “İNCİ TANELERİ” DİZİSİNDEKİ PERFORMANSIYLA BÜYÜLÜYOR

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı “İnci Taneleri” dizisi, güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Dizinin yıldızlarından biri olan Hazar Ergüçlü, canlandırdığı Dilber karakteriyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Özellikle dans performanslarıyla öne çıkan Ergüçlü, sosyal medyada da büyük yankı uyandırıyor.

DANS TUTKUSU VE DİLBER KARAKTERİNE YANSIMALARI

Hazar Ergüçlü, çocukluğundan beri dans etmeyi sevdiğini belirterek, “Küçükken düğünlerde ve nişanlarda deli gibi oynuyordum. Şimdi bu tutkuyu işime yansıtabiliyorum, bu gerçekten harika bir şey,” dedi. Ergüçlü, dans yeteneğini daha da geliştirmek için profesyonel eğitim aldığını ve Dilber karakterine bu yönünü başarıyla taşıdığını ifade etti.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

“İnci Taneleri”, Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki güçlü bir oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Hazar Ergüçlü’nün yanı sıra dizide Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi başarılı isimler de yer alıyor. Ergüçlü, Dilber karakteriyle kariyerinde yeni bir zirveye ulaştı ve performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI

Hazar Ergüçlü’nün dizideki dans sahneleri, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. İzleyiciler, başarılı oyuncunun performansını övgü dolu yorumlarla paylaştı. Dilber karakterinin enerjisi ve sahne performansları, dizinin en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

1991 yılında Kıbrıs’ta doğan Hazar Ergüçlü, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Kariyerine tiyatro ile adım atan Ergüçlü, televizyon dünyasına 2011 yılında “Kuzey Güney” dizisindeki Simay Canay karakteriyle giriş yaptı. Daha sonra “Medcezir”, “Yüksek Sosyete” ve “Alev Alev” gibi projelerde yer alan oyuncu, bugün “İnci Taneleri” dizisindeki rolüyle kariyerinde yeni bir dönemi başlatmış durumda.

İNCİ TANELERİ, TÜRK DİZİ SEKTÖRÜNDE YENİ BİR SOLUK

Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan “İnci Taneleri”, zengin karakter yapısı ve etkileyici hikayesiyle Türk dizi sektörüne yeni bir soluk getirdi. Hazar Ergüçlü’nün Dilber karakteriyle dansa dayalı sahneleri, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr