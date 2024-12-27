YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI GENİŞLEDİ: 7 FENOMEN İÇİN GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması genişliyor. Sosyal medya fenomenlerinin de dahil olduğu soruşturma kapsamında, 7 fenomen için gözaltı kararı çıkarıldı. Bu fenomenlerin, yasa dışı bahis sitelerine yönelik paylaşımlar yaptığı ve takipçilerini teşvik ettiği iddia ediliyor.

GÖZALTI KARARI ÇIKAN FENOMENLER

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen fenomenler şunlar:

Elanur Bulut

Salim Çato

Zeynep Buse Korkmaz

Buse Şahin

Bu isimler, emniyetin düzenlediği operasyonlarla gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilmek üzere işlemleri devam ediyor.

YURT DIŞINDA BULUNAN ŞÜPHELİLER

Soruşturma sırasında, bazı fenomenlerin yurt dışında oldukları belirlendi. Buse Plan, Okan Serbes ve Tuna Yurdakul gibi fenomenlerin yurt dışında bulundukları tespit edilerek haklarında arama işlemleri başlatıldı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yapan ve takipçilerini bu tür sitelere yönlendiren fenomenler hakkında, sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi talep edildi. Erişim engeli, suç işlemek amacıyla sosyal medya platformlarını kullanan kişilere karşı uygulanan önemli bir adım olarak kaydedildi.

YASA DIŞI BAHİSİN TOPLUMSAL ETKİLERİ

Yasa dışı bahis, Türkiye’de özellikle gençler arasında yaygınlaşan ve kolayca erişilebilen bir sorun haline geldi. Sosyal medya fenomenlerinin bu tür sitelerin reklamını yapması, takipçilerini yanlış yönlendirme ve yasa dışı faaliyetlere teşvik etme anlamına geliyor. Bu bağlamda, sosyal medya platformlarında yapılan bu tür içeriklerin engellenmesi, kamu güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Kayna: https://www.medyaradar.net