  1. Haberler
  2. GÜNDEM
  3. YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI GENİŞLEDİ: 7 FENOMEN İÇİN GÖZALTI KARARI

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI GENİŞLEDİ: 7 FENOMEN İÇİN GÖZALTI KARARI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
0
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması genişliyor. Sosyal medya fenomenlerinin de dahil olduğu soruşturma kapsamında, 7 fenomen için gözaltı kararı çıkarıldı. Bu fenomenlerin, yasa dışı bahis sitelerine yönelik paylaşımlar yaptığı ve takipçilerini teşvik ettiği iddia ediliyor.

GÖZALTI KARARI ÇIKAN FENOMENLER

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen fenomenler şunlar:

  • Elanur Bulut
  • Salim Çato
  • Zeynep Buse Korkmaz
  • Buse Şahin

Bu isimler, emniyetin düzenlediği operasyonlarla gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilmek üzere işlemleri devam ediyor.

YURT DIŞINDA BULUNAN ŞÜPHELİLER

Soruşturma sırasında, bazı fenomenlerin yurt dışında oldukları belirlendi. Buse Plan, Okan Serbes ve Tuna Yurdakul gibi fenomenlerin yurt dışında bulundukları tespit edilerek haklarında arama işlemleri başlatıldı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yapan ve takipçilerini bu tür sitelere yönlendiren fenomenler hakkında, sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi talep edildi. Erişim engeli, suç işlemek amacıyla sosyal medya platformlarını kullanan kişilere karşı uygulanan önemli bir adım olarak kaydedildi.

YASA DIŞI BAHİSİN TOPLUMSAL ETKİLERİ

Yasa dışı bahis, Türkiye’de özellikle gençler arasında yaygınlaşan ve kolayca erişilebilen bir sorun haline geldi. Sosyal medya fenomenlerinin bu tür sitelerin reklamını yapması, takipçilerini yanlış yönlendirme ve yasa dışı faaliyetlere teşvik etme anlamına geliyor. Bu bağlamda, sosyal medya platformlarında yapılan bu tür içeriklerin engellenmesi, kamu güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Kayna: https://www.medyaradar.net

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI GENİŞLEDİ: 7 FENOMEN İÇİN GÖZALTI KARARI
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp