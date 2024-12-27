“AKILDAN KALBE” FİLMİ İZLEYİCİLERİ EKRAN BAŞINA KİLİTLEDİ: AİLE BAĞLARI VE SEVGİ ÖNE ÇIKIYOR

“Akıldan Kalbe”, 18 Aralık’ta vizyona girerek izleyicileri ekran başına kilitleyen sıcak bir aile filmi olarak dikkat çekiyor. Yılmaz Erdoğan‘ın senaryosunu yazıp yönettiği bu yapım, izleyicilere aile bağlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Hande Soral, Batuhan Bayar, Şenay Gürler ve Kerem Alışık gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren film, duygusal yoğunluğu ve içsel çatışmalarıyla izleyiciyi derinden etkiliyor.

FİLMİN KONUSU: AİLE BAĞLARINI ONARMA ÇABASI

“Akıldan Kalbe”, yıllar önce aile içindeki kırılmalar nedeniyle birbirinden uzaklaşan bir ailenin yeniden birleşme çabalarını anlatıyor. Sadık, 60’larının başlarında, İstanbul’un dönüşen bir mahallesinde yalnız yaşayan bir adamdır. Mahallesindeki değişimden rahatsız olmasına rağmen, geçmişteki pişmanlıklarıyla yüzleşmeye başlar. Bu süreçte, Defne ve annesi Lale ile tanışır. Bu yeni komşular, Sadık’ın hayatına dokunur ve ona yeniden sevmenin ve bağ kurmanın ne demek olduğunu hatırlatır.

KUVVETLİ OYUNCU PERFORMANSLARI

Filmin oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekici. Kerem Alışık, Sadık karakterini canlandırarak izleyicilere güçlü bir performans sunuyor. Hande Soral ve Batuhan Bayar da destekleyici rolleriyle dikkat çekiyor. Alışık, karakteriyle ilgili olarak, “İnsanın en büyük savaşı, kalbinin hissettikleriyle aklının düşündükleri arasındaki dengedir” diyerek filmdeki tema hakkında önemli bir vurgu yapıyor.

AİLE BAĞLARININ ÖNEMİNE VURGU

“Akıldan Kalbe”, özellikle aile bağlarının önemi üzerinde durarak izleyicilerine derin bir mesaj veriyor. Aile içindeki hatalar, pişmanlıklar ve onları onarmak için yapılan mücadeleler, filmde güçlü bir şekilde işleniyor. Sadık’ın geçmişiyle yüzleşmesi ve ailesiyle yeniden bağ kurma çabası, izleyicilere umut veriyor ve aile içindeki ilişkilerin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatıyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Film, vizyona girdiği günden itibaren izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Sosyal medyada yapılan yorumlar, filmin duygusal derinliğini ve oyunculuk performanslarını takdirle karşılıyor. İzleyiciler, “Akıldan Kalbe”‘nin sıcak ve dokunaklı atmosferinin yanı sıra oyunculukların da etkileyici olduğunu belirtiyorlar.

FİLMİN GÜÇLÜ MESAJI

“Akıldan Kalbe”, sadece bir aile hikayesi değil, aynı zamanda içsel barış, yeniden başlama ve sevginin gücüne dair bir anlatı. Aile kurumunun önemini vurgulayan bu film, izleyicilere sıcak bir içsel yolculuk yapma fırsatı sunuyor.