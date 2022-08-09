Yatırım saati: İsviçre saatlerine talep patladı Türkiye’den 117.5 milyon dolarlık saat alındı

Dünya yüksek enflasyonla mücadele ederken pahalı saatlerde talep patlaması yaşandı. Yılın ilk yarısında İsviçre’nin saat ihracatı yüzde 12 artarak 12.3 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, Türkiye’ye yapılan İsviçre saati ihracatı da yüzde 38.6 artarak 117.5 milyon dolara çıktı. Türkiye, 30 ülkenin listelendiği sıralamada 22’ncilikten 21’inciliğe yükseldi. Uzmanlar tıpkı ev ve otomobil gibi İsviçre saatlerinin de yatırım aracı haline geldiğini söyledi.

Dünya bu sene enflasyon ve faiz artışlarıyla boğuşurken, yüksek fiyat etiketlerine sahip İsviçre saatlerine olan talep adeta patlama yaptı. İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu (FHS) verilerine göre, yılın ilk yarısında İsviçre’den gerçekleşen Saat Ihracatı yüzde 12 artarak 12.3 milyar Dolar (11.9 milyar İsviçre Frangı) oldu. İhracatın yüzde 95’ini kol saatleri oluştururken, ilk altı ayda ihraç edilen kol saati adedi de 225 bini geride bıraktı. Raporda en çok İsviçre Saati alan 30 ülkenin sıralamasına da yer verildi. ABD, Çin ve Hong Kong en yüksek ihracatın yapıldığı ilk 3 ülke olarak sıralanırken, Türkiye’deki artış dikkatleri çekti. Buna göre, 2022 yılının ilk altı ayında İsviçre’den Türkiye’ye gerçekleşen saati ihracatı yüzde 38.6 artarak 117.5 milyon dolar (112.9 milyon İsviçre Frangı) oldu. 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise artış yüzde 142.6’ya kadar ulaştı.

TÜRKİYE 21. SIRADA

2022’nin ilk yarısına ait sonuçların ardından Türkiye, en çok İsviçre saati ihraç edilen ilk 30 ülke sıralamasında bir basamak yükselerek 21’inci oldu. Türkiye, 2021 yılının sonunda 180 milyon dolarlık (173.1 milyon İsviçre Frangı) saat alımı ile sıralamada 22’nci sırada yer alıyordu. Konuyla ilgili bilgiler veren saat yazarı Volkan Demirkuşak, “Saat sektöründe şu anda 4-5 yıl bekleme süreleri, uzun listeler var. Tıpkı otomobilde olduğu gibi saat endüstrisinde de tedarik sorunlarına bağlı olarak üretimler düştü. Türkiye’de ise özellikle son yıllarda sıfır saatin yeterli sayıda bulunamaması, ikinci el saat fiyatlarını adeta uçurdu. Zaten değerli olan İsviçre saatleri daha değerli bir hale geldi. İnsanlar saati başlı başına bir Yatırım aracı olarak görmeye başladı. Ev, otomobil ve tekne fiyatlarının da yükselmesi, alternatif yatırım aracı olarak saatin öne çıkmasına katkı yaptı” şeklinde konuştu.

EN BİLİNEN MARKALAR

Günümüzde lüks saat markalarının yarısından fazlası İsviçre’de üretiliyor. Patek Philippe, Rolex, Omega, Cartier, TAG Heuer, Swatch, Longines, Breguet, IWC, Chopard gibi birçok markada ‘İsviçre’ imzası bulunuyor. Bu markalarının bazı sınırlı sayıda üretilen özel modellerinin fiyatları yüz binlerce doların üzerinde fiyatla satılıyor. Saat ihracatı İsviçre ekonomisi açısından da önemli bir yer tutuyor. Öyle ki, sadece 2021 yılında İsviçre’den yapılan saat ihracatı 21.5 milyar doları (20.6 milyar İsviçre Frangı) geride bıraktı. Öte yandan, pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri İsviçre saat endüstrisini de etkiledi. FHS raporunda yer alan ifadelere göre sektörün cirosu; hammadde tedarikindeki zorluklar, artan enerji ve ulaşım maliyetleri ve çalışan insan sayısındaki eksiklik nedeniyle geçmiş yıllara kıyasla geriledi.

‘EV VE ARAÇ GİBİ DÜŞÜNÜLÜYOR’

Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya da, “İsviçre markaları gibi kendini ispat etmiş, değerli markalar aynı zamanda bir yatırım aracıdır. Bu nedenle bazı markalar aynen ev ya da araba yatırımı gibi düşünülerek özellikle talep görüyor” dedi. Kaya, Türkiye’deki talebin artmasını ise, “Birçok parametre var. Enflasyona bağlı olarak realize edilen kârların hane halkı tarafından harcanması, değerle markaların saatlerine bireysel anlamda yatırım yapılması, yatırımların dövizde değerlendirip belli bir seviyede elde edilen gelirlerin harcanması bu sebeplerden bazılarını oluşturuyor. Bir de işin psikolojik boyutu var. Mesela tüketiciler yükselen Döviz kuruna bağlı olarak ‘bir daha alamam’ psikolojisiyle tüketimi artırıyorlar” sözleriyle yorumladı.

EN ÇOK ASYA ÜLKELERİ ALIYOR

FHS’nin raporunda, yılın ilk yarısında en çok saat alan ülkelerin yüzde 49’la Asya ülkeleri olduğu belirtildi. Asya’yı yüzde 30’luk payla Avrupa takip etti. ABD’de ise yüzde 19 ile toplam pazarda üçüncü sırada yer aldı. En çok İsviçre saati alan ülkelere bakıldığında ise ABD, 1.9 milyar dolar (1.8 milyar İsviçre Frangı) ile 30 ülkenin sıralandığı listede başı çekti. Bu ülkeyi 1.1 milyar dolar ile Çin, 1 milyar dolar ile Hong Kong ve 872 milyon dolar ile Japonya takip etti. Türkiye listede 117.5 milyon dolarla (112.9 İsviçre Frangı) 21’inci sırada yer aldı. Listenin son sırasında 47 milyon dolarla İsrail bulunuyor.