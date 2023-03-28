Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Yapay zeka ile seçimleri etkileme ne kadar mümkün?

Yapay zeka ile seçimleri etkileme ne kadar mümkün?
2 views
28 Mart 2023 - 13:20

Dünya chatGPT gibi yeni gelişmeleri tartışırken, yapay zeka destekli programların ‘dezenformasyon’ amaçlı kullanımı da endişeleri beraberinde getiriyor.

Teknoloji alanında yaşanan hızlı ilerlemelerle örneğin ‘derin sahte’ olarak Türkçe’ye çevrilen ‘deepfake’ teknolojisi ile gerçeğe yakın görseller üretmek daha da kolaylaşıyor.

Uzmanlar, sosyal medyada kısa sürede yayılabilen bu tür video, ses kaydı ya da fotoğraf gibi içeriklerin yanıltıcı etkisine dikkat çekiyor.

euronews Türkçe’ye konuşan İngiliz yapay zeka uzmanı Henry Ajder, “son zamanlarda oldukça endişe verici bazı şeyler gördük” diyor.

Sahte video ve ses araçlarının artık daha erişilebilir olduğuna dikkat çeken Henry Ajder, “Bunları dezenformasyon bağlamında kullanma girişimlerinin ve silah haline getirilmesinin arttığını görüyoruz” dedi.

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine haftalar kala uzmanlar, internet kullanıcıları tarafından üretilen yapay zeka içeriklerinin seçmenleri ‘bir adaydan diğerine yönlendirebileceği’ konusunda uyarıyor.

Seçimde ne olabilir?

euronews Türkçe’ye konuşan yapay zeka uzmanı Cem Say, dikkatlice incelendiğinde deepfake içeriklerininin çoğunun sahte olduğunu anlamanın zor olmadığını söylüyor.

Cem Say, söz konusu uygulamaların seçim öncesi kullanımıyla ilgili “Deepfakelerin tam seçim günü insanları sandığa gitmekten caydırmak ya da kararını etkileme motivasyonuyla kullanılacağını tahmin ediyorum” dedi.

Deepfake içeriklerinin etkisiyle ilgili zamanlamaya dikkat çeken Say, “Bunu şimdi yaparsanız kurşununuzu boşa harcamış olursunuz çünkü onun yalan olduğunu ben iki saat sonra ortaya çıkarabilirim. Ama eğer seçim sabahı yaparsanız, o zaman ona vakit kalmıyor” açıklamasında bulundu.

Her iki uzman da Donald Trump’ın kazandığı 2020 ABD Başkanlık seçimlerinde bu tür yanıltıcı içeriklerin etkisini simgeleyen ‘Rusya müdahalesine’ dikkat çekti.

Henry Ajder, mevcut yapay zeka araçlarıyla ilgili “İnternet platformlarını, bot hesaplar kullanarak sofistike ve kulağa çok insani söylemlerle doldurabilirseniz, bu bir alanı ele geçirmede rol oynayabilir.” dedi.

Cem Say’a göre üretilen içeriklerin kalitesi düşük olsa bile etkisi olabilir:

“O tarz içeriklere girip baktığınızda sahte olduğunu anlamak kolay bir şey. Ama o kafadaki insanlar, yani o bubble’dan çıkamayan insanlar eleştirel düşünce kabiliyetine körleşmiş insanlar olduğu için bu malzemenin çok sofistike olması gerekmiyor.”

Geçen hafta Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan’ın televizyonda yaptığı konuşma kesilerek Twitter’da paylaşıldı. Kesilen kısımda Sayan, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin adaylık için 100 bin imza topladığını söylüyordu. Ancak o sırada İnce henüz 100 bin imzaya ulaşmamıştı.

İngiliz uzman Ajder, “işin tespit tarafının biraz iç karartıcı” olduğunu söylüyor.

İçerik üretenlerle bunları tespit edecek araçları geliştirmeye çalışanlar arasında adeta bir yarış olduğunu belirten Henry Ajder, içeriğin kaynağını tespit eden araçların daha umut verici olduğunu ancak bunun da bir medya hiyerarşisi yaratma riskini barındırdığını dile getirdi.

Ajder, “Bence bireylerin yapabileceği şey, iyi bilinen, güvenilir ve doğruluk kontrolü yapabilecek kapasiteye sahip kaynaklardan haber okumak” dedi.

Cem Say ise, “TRT ve Anadolu bence güvenilir medya kanalları değil. 2019 seçimlerinde resmen seçimi manipüle etmek için sonuçların bazılarını unuttuklarını, bazılarını önce yayınladıklarını bütün ülkeyle beraber şahit olduk.” ifadelerini kullandı.

Cem Say, ‘güvenilir’ ifadesinin de kişiden kişiye değiştiğini vurguluyor:

“Ayrıca, ben şu güvenilir dersem, benimle aynı fikirde olmayan vatandaşlarımız bana inanmasa ne olacak? Onlar da başkasını güvenilir kabul ederse ne olacak? Yani ülkede böyle bir yarışmanın olması polarizasyon olmasının en kötü etkilerinden biri de ‘gerçek şudur’ diye müracaat edebileceğiniz yerlerin yozlaşması ya da o konudaki görüş birliğinin yozlaşması.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İYİ Parti’den YSK’ye Erdoğan dilekçesi: Adaylığı Anayasa’ya aykırıİYİ Parti’den YSK’ye Erdoğan dilekçesi: Adaylığı Anayasa’ya aykırı
The Times’tan dikkat çeken seçim analizi! ‘Erdoğan’ı ‘işsiz’ bırakmaya hazırlar…’The Times’tan dikkat çeken seçim analizi! ‘Erdoğan’ı ‘işsiz’ bırakmaya hazırlar…’
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her bir vatandaşımızı yeni yuvasına kavuşturacağızCumhurbaşkanı Erdoğan: Her bir vatandaşımızı yeni yuvasına kavuşturacağız
Rusya’dan Ermenistan’a tehdit gibi uyarı: Çok ciddi sonuçları olur!Rusya’dan Ermenistan’a tehdit gibi uyarı: Çok ciddi sonuçları olur!
Bakan Bilgin açıkladı: Zamlı maaşlar Nisan’da yatacakBakan Bilgin açıkladı: Zamlı maaşlar Nisan’da yatacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şoke eden görüntüler! Selami Şahin hakkında olay iddia! AVM önünü mesken tutan Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine davet ediyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası’ filminden ilk fragman
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hazal Subaşı’nın cesur pozları takipçilerini sinirlendirdi! “Ramazan’da ne gerek var”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Naci Görür’den İstanbul için kritik uyarı! “Hükümetimize acil bir öneri” diyerek paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Usta sanatçı Köksal Engür’ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Valilikten İstanbullulara kritik uyarı! Bugün ve yarına dikkat…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şentop’tan Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili açıklama!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Parti’den YSK’ye Erdoğan dilekçesi: Adaylığı Anayasa’ya aykırı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alımı: Detaylar netleşti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yapay zeka ile seçimleri etkileme ne kadar mümkün?
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !