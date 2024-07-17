Kollektif bilinç

Akıl, beden ve zihin, ruh birbirine kuantum dolanıklık ile bağlıdır.

Paralel evrenlerde gerçekleşen olaylar aslında hologramlardır ve hologramlar düşüncelerin iletildiği evreni oluşturur.

Copenhang yorumu

Düşüncenin çekim gücü

(F=m.a) dalga fonksiyonun çökmesi , dalganın zamanla evrimleşmesidir.

Klasik fizikte sıfır saniyede hiçbir şey yoktur, momentum yoktur. Bilgi ışık hızından hızlı bir şekilde aktarılır.

Hologramlar yani düşünceler holografik evrenleri oluşturur.

Evrende gözle görünmeyen ağlar vardır bu ağlar kodlar aracılığıyla birbiri ile bağlantılıdır, öğrenmenin temelidir ve hayvanlarda bu kodlar yoktur.

İnsanı diğer varlıklardan ayıran şey ise bilinçtir.

Düşünceler morfogenetik alanlarda depolanarak sarmal yapıyı oluşturur ve tek bir insanın enerjisi okyanusu var eden damlalar gibi tek tek birikerek devasa boyutlara ulaşan holografik evrenleri oluşturur.

Tek bir insanın düşüncesi , enerjisi kollektif bilinci etkileyebilir.

Doğal afetler , savaşlar kollektif bilincin endişesi ile tetiklenebilir.

Hepimizin bildiği üzere artık savaşlar biyolojik olarak tetikleniyor.

Sevgili siz ; kollektif bilince nasıl katkı sağlayabilirsiniz?

Düşünmeyi seçtiğimiz düşüncelerimiz dünyayı boyadığımız resmin tamamını oluşturur.

Simay ohara / Enerji terapisti