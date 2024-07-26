Erdoğan’ın başdanışmanından ‘yumruk’ tebriği!

TBMM Genel Kurulu’nda İYİ Parti’nin grup önerisi üzerine söz alan DEM Partili Ali Bozan, “AKP, TÜİK eliyle her ay işçinin, memurun, emeklinin cebinden düzenli bir şekilde çalıyor. İşçinin, emeklinin sesi maalesef duyulmuyor ama ben de buradan cebinden ücreti çalınan yurttaşların adına bağırmak istiyorum: Hırsız var, hırsız var, hırsız var! AKP hırsızlık yapıyor, AKP hırsızlık yapıyor, AKP hırsızlık yapıyor” demişti.
Ardından DEM Partili Bozan ve AKP’li milletvekilleri arasında “hırsızlık” atışmasıyla başlayan tartışma, yumruk ve tekmeli saldırıya dönüştü.
Yere düşen Bozan’a eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da aralarında bulunduğu AK Partili milletvekillerinin tekme ve yumruk attığı görüldü.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral ise Adil Karaismailoğlu’nu DEM Partili Milletvekili Ali Bozan’ı darp ettiği için tebrik etti ve ellerine sağlık dedi:
“Önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ve AK Parti Trabzon Milletvekili Sayın Adil Karaismailoğlu hemşehrimi terör yuvası DEM’in mensubu Ali Bozan’a hak ettiği muameleyle cevap vermesinden dolayı yürekten kutluyorum. Oflu duruşuna, ellerine sağlık… ‘Nush Ile Uslanmayanı Etmeli Tekdir, Tekdir Ile Uslanmayanın Hakkı Kötektir'”