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Ümit Özdağ’dan Melih Gökçek’e sert çıkış

Ümit Özdağ’dan Melih Gökçek’e sert çıkış
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09 Mayıs 2022 - 9:58
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ümit Özdağ için “Eğitilmiş biri” ifadeleri kullandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ise “Bir daha suça meyilli zekan İle benim karşıma çakarsan seni perişan ederim Melih. Söz veriyorum.” sözleri ile yanıt verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek arasında yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu.

“ÖZDAĞ EĞİTİLMİŞ BİRİ”
Melih Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Ümit Özdağ eğitilmiş biri. Bunu kendi· anlattığı örnekle ortaya koyuyor. Bakın algı nasıl yapılır. İnsanlar nasıl kandırılır. Gerçek olmayan bir konu gerçekmiş gibi insanlar nasıl ikna edilir tek tek anlatıyor. Tıpkı Suriyeli göçmenler konusu gibi.”

 “SENİ PERİŞAN EDERİM”
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ise sosyal medya hesabından Gökçek’e yanıt verdi. Özdağ yaptığı paylaşımda “Doğru, Atatürk ve babam eğitti beni, Rahmetli babam Cengiz ağabeyi çok severdi. Onun hatırına sana bir şey söylemedim şimdiye değin. Bir daha suça meyilli zekan İle benim karşıma çakarsan seni perişan ederim Melih. Söz veriyorum. Zafer Partisine Saygı göstermeyi öğreneceksin.” ifadelerini kullandı.

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