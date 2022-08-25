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Uğur Şahin duyurdu! Yeni virüs varyantları için erken uyarı sistemi…

Uğur Şahin duyurdu! Yeni virüs varyantları için erken uyarı sistemi…
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25 Ağustos 2022 - 16:14
Koronavirüs alt varyantı Omicron BA.1 aşılarının yakın zamanda kullanıma hazır olacağını söyleyen Biontech CEO’su Uğur Şahin, yeni varyantlar için de bir erken uyarı sistemi geliştirdiklerini duyurdu.

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ve Amerikan ilaç şirketi Pfizer, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) Omicron varyantları BA.4 ve BA.5’e karşı geliştirilen aşılar için acil kullanım izni başvurusunda bulundu.

BioNTech CEO’su Uğur Şahin de Almanya’da da yeni koronavirüs alt varyantlarına göre geliştirilmiş aşıların yakın zamanda kullanıma sunulabileceğini açıkladı. Der Spiegel’e konuşan Şahin, “Çok yakın bir zamanda, umarım Eylül ayının başından itibaren (aşıları) kullanıma sunabiliriz” diye konuştu. Ancak aşıların ilk etapta Avrupa İlaç Ajansı’dan (EMA) kullanım izni alması gerekiyor.

Şahin, Biontech’in şu anda baskın Omicron alt varyantı olan BA.5 için, BA.1 baz alınarak geliştirdiği ve üretimine başladığı aşının da kısa süre içinde kullanım izni almasını beklediklerini belirtti. Şirketinin bu aşı için EMA’ya son belgeleri teslim etme sürecinde olduğunu belirten Şahin, iki aşı arasında keskin bir farkın bulunmadığını aktardı.

YENİ VARYANTLAR İÇİN ERKEN UYARI SİSTEMİ

Yeni varyantlara gelecekte daha hızlı reaksiyon vermeyi hedeflediklerini belirten Şahin, yapay zekâ yardımıyla virüsün gelişimini analiz eden bir erken uyarı sistemi geliştirdiklerini duyurdu. Mekanizmanın işleyişine ilişkin, “İlk olarak yeni tanımlanan spike (diken) protein dizilerinin mevcut aşı korumasını atlatıp atlatamayacağını ve ne ölçüde atlatabileceğini hesaplıyoruz” diyen Şahin, bu proteinin konakçı hücreye ne kadar etkili bir şekilde kenetlenebildiğini görmek için de yeni bilgisayar tabanlı algoritmalar kullandıklarını ifade etti.

Şahin, daha sonra her hafta izlenecek 100 varyantın listesinin oluşturulduğunu sözlerine ekledi. BioNTech CEO’su “Bu adımla hangi virüs evrimlerinin sorunlu hale gelebileceğini daha iyi tespit edebiliriz. Bu listedeki tüm varyantlar için eşleşen DNA plazmidlerini de oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

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