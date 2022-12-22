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TÜRK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması! ‘Geçim şartlarını karşılamıyor…’

TÜRK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması! ‘Geçim şartlarını karşılamıyor…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Aralık 2022 - 16:39
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin oy çokluğuyla, işveren ve hükümet temsilcileri tarafından belirlenmesinin ardından açıklama yaptı.

TÜRK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması! ‘Geçim şartlarını karşılamıyor…’

TÜRK-İŞ, asgari ücretin 8 bin 506 TL olarak belirlenmesinin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, asgari ücretin geçim şartlarını karşılamadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi kesimi adına görev yapan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsilcileri, bugünkü mevcut sosyal ve ekonomik şartlarda, 2023 yılı için belirlenen asgari ücretin, çalışanların aileleriyle birlikte geçim şartlarını karşılamadığı görüşündedir. Kamuoyunun beklentisi de giderilmemiştir. Asgari ücretin yürürlükte kalacağı dönem boyunca meydana gelecek fiyat artışlarının gerisinde kalması söz konusudur. Ücretli çalışanların satın alma gücü bu nedenle azalmaktadır. Çalışanların satın alma gücünü koruyacak tedbirler uygulanmalıdır.

“TALEBİMİZ DİKKATE ALINMADI”

Asgari ücret çalışmalarında işçi kesimi öncelikle ‘çalışanların kendileri ve aileleri için insana yakışır bir gelir’ elde etmeleri için çaba göstermiştir. Ancak bu talebimiz dikkate alınmamıştır. Yaklaşımımız işveren ve hükümet temsilcileri tarafından dikkate alınmış olsaydı, işçi kesiminin de onayıyla asgari ücretin oybirliğiyle tespit edilmesi ihtimali ortaya çıkabilirdi.

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“KAMUOYUNUN BEKLENTİSİNİ KARŞILANMADI”

Asgari ücreti belirleme çalışmaları sadece ücretli kesimi değil toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir. Kamuoyunun beklentisi maalesef karşılanmamıştır. Özelikle sendikasız işçilerin önemli bir bölümünün temel meselesi olan asgari ücretin işçi kesiminin savunduğu ilkeler çerçevesinde karara bağlanması, ülkemiz çalışma hayatı açısından önemli bir açılım sağlayacaktı.

Anayasada asgari ücretin tespitinde ‘çalışanların geçim şartları’ göz önünde bulundurulması hükmü yer almaktadır. Ancak TÜİK bu konuda bir çalışma yapmaktan kaçınmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda görev yapan işçi temsilcileri, bu görüş ve düşüncelerle çalışmalara katkı yapmış ve asgari ücretin bu çerçevede belirlenmesi için çaba göstermiştir. Ancak, bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle tespit edilen taban ücret olması gereken asgari ücret -bir kez daha- pazarlık konusu edilmiş ve karar oy çokluğuyla, işveren ve hükümet temsilcileri tarafından belir

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