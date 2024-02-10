Tunç Soyer’den CHP lideri Özel’e “ret” yanıtı! “Seçim ile ilgili endişelerimi ilettim”

Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 9 Şubat’ta Özel ile baş başa görüşmesinin ayrıntılarını aktardı.
CHP’nin İzmir’de yeniden aday gösterilmeyen belediye başkanı Tunç Soyer, dün (9 Şubat) CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel ile görüşmüştü. Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Özel’in kendisine “farklı alanlarda çalışmak “için teklif götürdüğünü ancak şu an böyle bir talebi olmadığını kaydetti.
Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 9 Şubat’ta Özel ile baş başa görüşmesinin ayrıntılarını aktardı.
Özel’in teklifini reddettiğini söyleyen Soyer’in paylaşımı şu şekilde:
“Soyer, Özel’in teklifini değerlendireceğini ve kısa sürede geri döneceğini söyledi. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in davetiyle Ankara’da görüştük. İzmir ve İzmir’deki yerel seçim ile ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim.
Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim. İzmir’in ve Türkiye’nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye, bu memleket için canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim.”