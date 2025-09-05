  1. Haberler
  3. Tuba Büyüküstün, “Sultana” Filminde Direk Dansçısı Rolüyle Beyaz Perdeye Dönüyor

Tuba Büyüküstün, “Sultana” Filminde Direk Dansçısı Rolüyle Beyaz Perdeye Dönüyor

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, yeni sinema filmi “Sultana” ile beyaz perdeye dönüş yapıyor. İstanbul’un popüler bir gece kulübünde geçen hikâyede, yedi direk dansçısından biri olan Meral karakterine hayat verecek.

Büyüküstün, daha önce “Dehşet Bey” filminde Barış Arduç ile kamera karşısına geçmişti. Bu yeni rol, oyuncunun kariyerinde cesur ve farklı bir adım olarak değerlendiriliyor.

Senaryosunu Erdi Işık’ın kaleme aldığı film, gece kulübünde çalışan dansçıların hayat mücadelelerini ekrana taşıyacak. Çekimlerin Kasım ayında başlaması planlanıyor ve filmin 2025 yılı içinde sinema salonlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

