Tam Kapanmaya İlişkin Detaylar Belli Oldu

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Erdoğan, “Şayet vaka sayıları düşmezse çok daha sert tedbirler almak zorunda kalabiliriz” ifadelerini kullanmıştı. Edinilen bilgilere göre vakaların düşmemesi durumunda alınacak sert tedbirler arasında tam kapanma ve 9 günlük sıkı tedbir var.

Kabine toplantısının ardından korona virüsle mücadelede alınacak yeni önlemlere karşı konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şayet vaka sayıları düşmezse çok daha sert tedbirler almak zorunda kalabiliriz” sözleri sonrasında devam eden artışlar bu yeni tedbirlerin neler olabileceği konusunda gözleri Bilim Kurulu üyelerine ve önerilerin gönderileceği yeni kabine toplantısına çevrildi.

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın’ın edindiği bilgilere göre, sert önlemlerin içerisinde tam kapanma ve 9 günlük sıkı tedbir var.

Korona virüste kabine toplantısında alınan son dakika kararları işe yaramazsa gelecek yeni tedbir dönemine ilişkin öngörüler şekillenmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Vaka sayıları düşmezse çok daha sert önlemler alınabilir’ açıklaması sonrası sert önlemlerin neler olabileceği konuşulmaya başlandı. Kritik eşik günlük vaka sayılarının 25-30 binlere inmesi olacak.

VAKALAR 25-30 BİNLERE DÜŞMEZSE…

Beklenen gelişme yaşanırsa tedbirlerin etkileri 10 gün içinde tabloya yansıyacak. Eğer bu sağlanamazsa Başkan Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında belirttiği yeni, daha sert ve sıkı tedbirler gündeme gelecek.

SON DAKİKA: VAKALAR DÜŞMEZSE RAMAZAN BAYRAMINDA 9 GÜN TAM KAPANMA

Hedeflenen rakamlara ulaşılamazsa Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak en az 9 günlük tam kapanma seçenekler arasında.

İŞTE O ÖNLEMLER

Uzmanların bu konuda tam kapanmaya dahil edilebilecek tedbirlerle ilgili görüşleri şöyle:

Alışveriş Merkezlerinin kapatılması.

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin kapatılması.

Okulların tamamen kapatılması.

Özel sektörde daha kısa çalışma saatlerinin teşviki.

Ve kamuda daha kısa çalışma saati uygulamasının başlatılması.

RAHALATMA OLMAZSA YENİ ÖNLEMLER SÖZ KONUSU OLABİLİR

Öte yandan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 2 haftalık kısmi kapanma sürecinde öncelikli hedefin vaka sayısını 50 binin altına düşürmek olduğunu söyledi. Prof. Dr. İlhan, “Vakalar düşmezse bundan bir sonraki aşama AVM’lerin, kuaför, berber salonlarının kapatılması, okula giden çocukların (8 ve 12’nci sınıflar ile okul öncesi) artık hiçbirinin okula gitmemesi, özel sektör ve kamuda çalışma ile ilgili kısıtlamanın iyice arttırılması gibi bileşenler söz konusu olabilir” şeklinde konuştu.

İlhan şöyle devam etti:

“Biliyorsunuz vakaların bir bölümü hasta oluyor, onların bir bölümü 10-15 gün sonra ağır hasta oluyor, maalesef bunların da bir bölümü 10-30 gün arasında ortalama olarak hayatını kaybediyor. Bunun için bizim ilk işimiz vaka sayısını düşürmek”

KADEMELİ HEDEF ÖNCE 50 BİN SONRA 40 BİNLİ VAKA SAYILARI

Prof. Dr. İlhan, 2 hafta içindeki beklentilerine ilişkin, “Şimdiki beklentimiz 15 gün sonra öncelikli olarak vakalar 50 binin altına düşmeli, sonra 40 binin altı gibi rakamları beklemek mümkün. Kısıtlama olunca etkisi ancak 7-14 gün arasında ortaya çıkıyor.

Vatandaşlarımızın kurallara uyması ile birlikte bu mümkün. Aynı zamanda 65 yaş üzeri 4 kişiden birisi aşısını olmadı. Bunların da yapılmasıyla beraber daha aşağıya gitmek mümkün; önce 50 bini, sonra 40 bini hedef belirlemek gerekiyor; ulaşılabilir hedefler seçmek gerekiyor ki onu gerçekleştirince devamında ona göre yol almak için” diye konuştu.