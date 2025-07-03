Temmuz 2025 Zamlarıyla En Düşük Emekli Maaşı 16.881 TL’ye Yükseldi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı zam oranı yüzde 24,73 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı ise 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zam alacakken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24,73 oranında zam yapılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşına uygulanacak yüzde 24,73’lük zam sonrasında, en düşük emekli maaşı da 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye yükseltildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunulan yasa teklifine göre, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye çıkarılacak.

Zam oranlarının netleşmesiyle birlikte kök maaşı 8 bin TL olan bir emeklinin maaşı, zam oranı sonrasında 9 bin 978 TL olacak. Ancak bu kişi, 10 bin TL olan taban maaşı almaya devam edecekti. Yeni düzenleme ile bu emekli 12 bin 500 TL maaş alacak. Kök maaşı 10 bin TL olan bir emeklinin maaşı ise 12 bin 473 TL’ye yükselecek.

Zamlı maaşlar, 3-5 Temmuz tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacak.