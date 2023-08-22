Taksim’de Arap kıyafetli iki kişi bir çanta para saçtı

Daha önce Onlyfans içerik üreticilerinin havaya para saçtığı Taksim’de şimdi de Arap kıyafetli iki kişi bir çanta para dağıttı.
İstanbul Taksim’de daha önce Onlyfans içerik üretici giydikleri değişik kıyafetlerle yürüyerek havaya 1 dolarlık banknotlar saçmışlardı.“Taksim’de muhtaçlara dolar dağıtalım dersek” notu ile paylaşılan bu görüntülere vatandaşlar tepki yağdırmıştı.ARAP KIYAFETLERİYLE PARA SAÇTILARSosyal medyada yayılan başka bir videoda ise yine aynı tablo sergilendi.Taksim’de Arap kıyafeti giyen bir kadın ve erkek çanta ile para dağıttı.
Çevredekiler yere düşen paraları almak için birbirleriyle yarıştı.