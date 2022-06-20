Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz’a ‘bu ne güzellik böyle’ yorumları yağdı

Acun Ilıcalı’nın sevilen yarışması Survivor ile tanınan ve Muhteşem Yüzyıl ile Arka Sokaklar dizileriyle üne kavuşan Merve Oflaz sütyensiz pozuyla nefes kesti.

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığı ve sunuculuğuyla 2010 yılında Show TV’de ekrana gelen Survivor Kızlar – Erkekler yarışmasına Merve Oflaz güzelliği ve performansıyla damgasını vurmuştu.

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Oflaz, yarışmanın şampiyonu olarak, Survivor Türkiye tarihinin ilk ve tek kadın şampiyonu olarak adını yazdırmıştı.

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Şampiyon olarak bitirdiği yarışmayla Türkiye’ye adını duyuran Oflaz oyunculuk kariyerine adım attı.

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Drama ve diksiyon eğitimi alan Oflaz, 2011’de dönemin en çok konuşulan dizisi ‘Muhteşem Yüzyıl’da ‘Ayşe Hatun’ rolünü canlandırdı.

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‘Kalbim 4 Mevsim’, ‘Not Defteri’ ve ‘Güzel Köylü’ dizilerinde rol aldı.

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2015’te ‘All-Star’ ile yeniden Survivor deneyimi yaşayan ve 7’nci haftada adaya veda etti.

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33 yaşındaki güzel, ‘Eve Dönüş’ ve ‘Rengarenk’ dizilerinde rol olsa da istediği başarıyı sağlayamadı.

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Kanal D’nin fenomen yapımı ‘Arka Sokaklar’da 2017-2021 yılları arasında ‘Bahar Komiser’ karakterine hayat verdi.

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Diziden ani ayrılığı ile herkesi hayrete düşüren Oflaz ““Arka Sokaklar’dan ayrıldım. Şimdi biraz kafamı dinleyip, biraz evimde vakit geçirip, hayvanlarımla dinleneceğim.” demişti.

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Oflaz “4 yıldır yoğun bir tempoda çalıştım. Çok da keyifli bir işti. Çok güzel ayrıldık. Hiçbir sıkıntımız yok. Ben biraz kendi başıma ne yapabileceğime bakmak istedim.” ifadelerini kullanmıştı.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çeken Oflaz, beyaz elbisesi ve bronz teniyle büyüledi.

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Sütyensiz giydiği mini elbisesi ve gözlükleriyle Oflaz ortalığı kasıp kavurdu.

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Yazı doyasıya yaşadığını gösteren Oflaz için, sosyal medyadan övgüler geldi.

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Oflaz’ın hayranları sosyal medya üzerinden, “Bu ne güzellik”, “Her karene bayıldık” , “Sonuncusu favorim” tarzında yorumları peş peşe sıraladı.

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Oflaz’ın pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Merve Oflaz, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’un ”Bize Kaldı” adlı Youtube kanalında yaptığı bir itiraf ile büyük şaşkınlık yaratmıştı.

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“Hiç yemek çalıyor muydunuz?” sorusuna yanıt veren Oflaz, “Arada bir aşırdığım olmuştur” ifadelerini kullanmıştı.

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Merve Oflaz, 2015 yılında Survivor’a ikinci kez katıldığı sırada yarışmacılarla pek iyi anlaşamadığını belirtmişti.

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Oflaz sporcu kadın yarışmacıların kendisine “Sen nasıl Survivor birincisi oldun?” tarzında eleştiriler yaparak psikolojik baskılar yaptığını dile getirmişti.

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“İkinci gidişim adeta faciaydı. Bana diğer yarışmacılar tarafından mobbing yapıldı” diyen Merve Oflaz, açıklamalarıyla herkesi şaşırtmıştı.

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