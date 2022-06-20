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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz’a ‘bu ne güzellik böyle’ yorumları yağdı

Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz’a ‘bu ne güzellik böyle’ yorumları yağdı
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20 Haziran 2022 - 13:49

Acun Ilıcalı’nın sevilen yarışması Survivor ile tanınan ve Muhteşem Yüzyıl ile Arka Sokaklar dizileriyle üne kavuşan Merve Oflaz sütyensiz pozuyla nefes kesti.

Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 1

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığı ve sunuculuğuyla 2010 yılında Show TV’de ekrana gelen Survivor Kızlar – Erkekler yarışmasına Merve Oflaz güzelliği ve performansıyla damgasını vurmuştu.

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 2

Oflaz, yarışmanın şampiyonu olarak, Survivor Türkiye tarihinin ilk ve tek kadın şampiyonu olarak adını yazdırmıştı.

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 3

Şampiyon olarak bitirdiği yarışmayla Türkiye’ye adını duyuran Oflaz oyunculuk kariyerine adım attı.

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 4

Drama ve diksiyon eğitimi alan Oflaz, 2011’de dönemin en çok konuşulan dizisi ‘Muhteşem Yüzyıl’da ‘Ayşe Hatun’ rolünü canlandırdı.

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 5

 ‘Kalbim 4 Mevsim’, ‘Not Defteri’ ve ‘Güzel Köylü’ dizilerinde rol aldı.

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 6

2015’te ‘All-Star’ ile yeniden Survivor deneyimi yaşayan ve 7’nci haftada adaya veda etti.

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 7

 33 yaşındaki güzel, ‘Eve Dönüş’ ve ‘Rengarenk’ dizilerinde rol olsa da istediği başarıyı sağlayamadı.

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 8

Kanal D’nin fenomen yapımı ‘Arka Sokaklar’da 2017-2021 yılları arasında ‘Bahar Komiser’ karakterine hayat verdi.

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 9

Diziden ani ayrılığı ile herkesi hayrete düşüren Oflaz ““Arka Sokaklar’dan ayrıldım. Şimdi biraz kafamı dinleyip, biraz evimde vakit geçirip, hayvanlarımla dinleneceğim.” demişti.

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 10

Oflaz “4 yıldır yoğun bir tempoda çalıştım. Çok da keyifli bir işti. Çok güzel ayrıldık. Hiçbir sıkıntımız yok. Ben biraz kendi başıma ne yapabileceğime bakmak istedim.” ifadelerini kullanmıştı.

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 11

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çeken Oflaz, beyaz elbisesi ve bronz teniyle büyüledi.

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 12

Sütyensiz giydiği mini elbisesi ve gözlükleriyle Oflaz ortalığı kasıp kavurdu.

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 13

Yazı doyasıya yaşadığını gösteren Oflaz için, sosyal medyadan övgüler geldi.

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 14

 Oflaz’ın hayranları sosyal medya üzerinden, “Bu ne güzellik”, “Her karene bayıldık” , “Sonuncusu favorim” tarzında yorumları peş peşe sıraladı.

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 15

Oflaz’ın pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 16

Merve Oflaz, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’un ”Bize Kaldı” adlı Youtube kanalında yaptığı bir itiraf ile büyük şaşkınlık yaratmıştı.

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 17

“Hiç yemek çalıyor muydunuz?” sorusuna yanıt veren Oflaz, “Arada bir aşırdığım olmuştur” ifadelerini kullanmıştı.

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 18

Merve Oflaz, 2015 yılında Survivor’a ikinci kez katıldığı sırada yarışmacılarla pek iyi anlaşamadığını belirtmişti.

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 19

Oflaz sporcu kadın yarışmacıların kendisine “Sen nasıl Survivor birincisi oldun?” tarzında eleştiriler yaparak psikolojik baskılar yaptığını dile getirmişti.

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 20

“İkinci gidişim adeta faciaydı. Bana diğer yarışmacılar tarafından mobbing yapıldı” diyen Merve Oflaz, açıklamalarıyla herkesi şaşırtmıştı.

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 21

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 22

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 23

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 24

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 25

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 26

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 27

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 28

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 29

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Sütyensiz pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Merve Oflaz'a 'bu ne güzellik böyle' yorumları yağdı - Sayfa 30

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