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Suriye’de Türk bayrağına saldırı

Suriye’de Türk bayrağına saldırı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Temmuz 2024 - 11:40
Suriye devriminin sembol isimlerinden II. Kolordu Komutanı Fehim İsa, suriye’nin kuzeyindeki olayları yorumladı.

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