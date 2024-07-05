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Bitcoin’de sert düşüş sürüyor!

Bitcoin’de sert düşüş sürüyor!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Temmuz 2024 - 9:26
Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin’de düşüş devam ediyor. Bitcoin 55 bin dolar seviyesine kadar çekildi. Bu rakam dört ayın en düşük seviyesi…

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