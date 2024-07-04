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Kremlin’den ‘Erdoğan’ın arabuluculuk teklifine’ ret!

Kremlin’den ‘Erdoğan’ın arabuluculuk teklifine’ ret!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Temmuz 2024 - 13:50
Rusya lideri Putin’le dün bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna konusunda yaptığı arabuluculuk teklifine Kremlin’den yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, Erdoğan’ın arabuluculuk yapıp yapmayacağıyla ilgili basından gelen soruya “Hayır, bu imkansız” yanıtını verdi.

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