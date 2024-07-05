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Profesör cinayetinde 2’si İran uyruklu 3 tutuklama

Profesör cinayetinde 2’si İran uyruklu 3 tutuklama
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Temmuz 2024 - 9:20
Eskişehir’de kayıp olarak aranırken, Porsuk Çayı’nda elleri bağlı şekilde cesedi bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde (ESTÜ) görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu’nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si İran uyruklu 3 şüpheli tutuklandı

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