Meteoroloji’den 4 kent için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Eskişehir, Çankırı, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Kars çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, öğle saatlerinden sonra Marmara’nın güney, Ege’nin kuzey ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 33°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 31°C
Parçalı yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 35°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Ordu’nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 40°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum ve Kars çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 37°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 40°C
Az bulutlu ve açık