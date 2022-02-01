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Shell, Rusya’daki tüm benzin istasyonlarını kapattığını duyurdu

Shell, Rusya’daki tüm benzin istasyonlarını kapattığını duyurdu
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08 Mart 2022 - 17:43

Shell, Rusya’daki tüm benzin istasyonlarını kapattığını ve ülkenin petrol ve gazını kullanmayı bırakacağını duyurdu. Şirketin patronu, Vladimir Putin’in Ukrayna’ya saldırı başlatmasından yedi gün sonra, geçen hafta Rus ham petrolünü satın aldığı için de özür diledi.

 

 

Shell yaptığı açıklamada, Rus ham petrolünü artık satın almamanın yanı sıra, Rus tedarikini kaldırmak için ham petrol tedarik zincirini de değiştireceğini söyledi. Ancak bunun tamamlanmasının haftalar alabileceğini ve bazı rafinerilerinde verimin azalmasına yol açacağını belirtti.

KADEME KADEME TERK EDİYOR

Daily Mirror’ın haberine göre, FTSE 100 şirketi ayrıca Rus petrol ürünleri, boru hattı gazı ve sıvılaştırılmış doğal gazdan aşamalı bir geri çekilmeye başlayacak.Shell’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bu hamle karışık bir meydan okumadır. Enerji sisteminin bu bölümünü değiştirmek, hükümetler, enerji tedarikçileri ve müşteriler tarafından ortak hareket edilmesini gerektirecektir ve diğer enerji kaynaklarına geçiş çok daha uzun sürecektir.

ÖZÜR DİLEDİ

Şirketin CEO’su Ben van Beurden ise, “Geçen hafta petrol ve dizel gibi ürünlere rafine edilmek üzere bir kargo Rus ham petrolü satın alma kararımızın (arz güvenliğimiz ön planda olmasına rağmen) son derece farkındayız. Bu hamle doğru değildi ve üzgünüz. Daha önce de söylediğimiz gibi, işleyeceğimiz sınırlı kalan miktardaki Rus petrolünden özel bir fona kâr taahhüt edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

 

Beurden ayrıca, “Bu savaşın Ukrayna halkı üzerinde yarattığı korkunç sonuçları hafifletmek için bu fondan sağlanan paranın en iyi nereye yerleştirileceğini belirlemek için önümüzdeki günlerde ve haftalarda yardım ortakları ve insani yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışacağız.” dedi.

Geçen hafta Shell, Rus devlet enerji şirketi Gazprom ile ortak girişimlerinden çıkarak Ukrayna’ya yönelik saldırıyı “anlamsız” ve Avrupa güvenliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendirmişti.

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