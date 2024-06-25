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Şenol Babuşçu ekonomik çöküntünün sorumlularını açıkladı

Şenol Babuşçu ekonomik çöküntünün sorumlularını açıkladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Haziran 2024 - 16:48

Deneyimli ekonomist Ziraat Bankası eski müdürlerinden Şenol Babuşçu bugün yaptığı paylaşımla yaşanan ekonomik çöküntüye neden olduğunu iddia ettiği isimleri sıraladı. Babuşçu her nedense ilk sırayı boş bıraktı. Herkes boş bırakılan yerdeki ismi konuşuyor.

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü’nün başkanlığını yapan Prof.Dr Şenol Babuşçu’dan dikkat çeken paylaşım. Deneyimli ekonomist Şenol Babuşçu yaptığı paylaşımla ekonomideki çöküntünün sorumlularını açıkladı. Ziraat Bankası eski Müdürlerinden olan Babuşçu tek tek yazdı ama birinci sırayı boş bıraktı.

Şenol Babuşçu’nun paylaşımı şöyle:

“Bugünkü yaşadığımız ekonomik sıkıntıların ve kara günlerin temel nedeni 2021 yılından itibaren 2023 ortasına kadar ekonomi politikasında “NAS Politikası” uygulayan ve “Faiz neden, enflasyon sonuçtur.” söylemini destekleyen ve bu doğrultuda kararlar alan ve kararları uygulayan kişilerdir. Sorumluluk onlarındır.”

1- …

2- Nureddin Nebati

3- Şahap Kavcıoğlu

4- Berat Albayrak

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Şenol Babuşçu paylaşımında 1,2,3 ve dört diye sıralama yapmıştı. Ancak bir numarayı boş bırakmıştı. Babuşçu’ye göre 2 numaralı sorumlu eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’ydi. 3’ncü sırada Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı şimdinin BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu vardı. Dört numarada ise 2018 ile 2020 yılları arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan Berat Albayrak yer aldı. Babuşçu her nedense bir numaradaki ismi yazmadı. Yazamadı mı?

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