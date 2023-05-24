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Kurye beklerken kapınızı polis çalabilir! Trendyol dataları paylaştı…

Kurye beklerken kapınızı polis çalabilir! Trendyol dataları paylaştı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Mayıs 2023 - 15:49
Trendyol’un, müşterilerinin kişisel verilerini yetkisiz bir şekilde paylaştığı ileri sürüldü. Yaklaşık 30 milyon kullanıcıya sahip olan Trendyol, bu ihlalden dolayı yaklaşık 30 milyar TL’lik bir tazminatla yüzleşebilir…

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