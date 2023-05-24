Kurye beklerken kapınızı polis çalabilir! Trendyol dataları paylaştı…

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, kişisel verilerin korunması kanununa aykırı olarak, müşterilerinin kişisel verilerini yetkisiz bir şekilde paylaştığı iddialarıyla büyük bir skandalın merkezinde bulunuyor.
İddialara göre Trendyol, alışveriş yapan müşterilerinin verilerini, polis birimleriyle siber suçlarla ilgili bir iş birliği içerisinde paylaşmaya başladı. Mahkeme kararı olmadan veya kanun hükmüne dayanan bir kararnamesiz olarak gerçekleştirilen bu veri paylaşımı endişeye neden oldu.
İsmini vermek istemeyen bir emniyet yetkilisi, MedyaRadar’a yaptığı açıklamalarda, polisin elde ettiği verileri kullanarak bir dizi operasyon gerçekleştirdiğini ve aranan kişilerin bu şekilde yakaladığını veya gözaltına aldığını belirtti. Bu durum, verilerini anlık olarak paylaşan, sonuç olarak da beklenmedik bir şekilde kapılarında polisi gören Trendyol müşterilerinde şaşkınlığa neden oldu.
TAZMİNAT ÖDEYEBİLİR
Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili kanuna göre, bu tür verilerin izinsiz şekilde paylaşılması suç teşkil etmekte ve cezası 5 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen para cezalarıyla sonuçlanmakta. Yaklaşık 30 milyon kullanıcıya sahip olan Trendyol yaklaşık 30 milyar TL’lik bir tazminatla yüzleşebilir.
Öte yandan verilerin yetkisiz kişilerle paylaşılması ile birlikte Trendyol’un kullanıcılarını mağdur edebileceği endişelerini de beraberinde getiriyor.
ÇİN’LE DE PAYLAŞILDI MI?
Dünyanın en değerli ilk 10 şirketi arasında yer alan Çin’in online alışveriş devi Alibaba, geçtiğimiz yıllarda Trendyol’daki hisse oranını yüzde 86,5’e çıkarmıştı. Son gelişme, Türkiye’deki kullanıcıların kişisel verilerinin Çin’le de paylaşılıp paylaşılmadığı sorusunu gündeme getirdi ve endişeleri artırdı.