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PlayStation üyeliklere dev zam yaptı!

PlayStation üyeliklere dev zam yaptı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Eylül 2023 - 13:28
PlayStation Plus sürümlerinin en pahalısı olan Deluxe sürümüne yüzde 600 zam geldiği belirtildi. Resmi web sitesinde görüntülenen üyelik planında, Delux aboneliğinin yıllık fiyatı 2 bin 740 TL olarak güncelledi.
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