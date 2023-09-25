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Pınar Deniz’in sosyal medya kazancı ortaya çıktı. Aldığı ücret ‘Yok artık’ dedirtti

Pınar Deniz’in sosyal medya kazancı ortaya çıktı. Aldığı ücret ‘Yok artık’ dedirtti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Eylül 2023 - 18:27

Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz’in sosyal medya kazancı ortaya çıktı.

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Deniz başarılı oyunculuk performansı ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

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Kaan Yıldırım ile mutlu bir birliktelik yaşayan Pınar Deniz’in sevgilisinden evlilik teklifi aldığı haberleri gündeme gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Deniz’in bu platformdan ne kadar kazandığını duyanlar çok şaşırdı.

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Yargı dizisi ile herkesin dilinde olan, yurt dışı takipçi kitlesi bir hayli büyüyen Pınar Deniz’in sosyal medyada 2,9 milyon takipçisi bulunuyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin 15 saniyelik bir reklam ücreti olarak 150 bin TL kazandığı iddia edildi.

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