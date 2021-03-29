Özlem Savaş’ın Sözleri Kadın Oyuncuları Kızdıracak

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Oyuncu Özlem Savaş ‘Ekran şişirilmiş kadınlarla dolu diyerek’ estetikli oyuncuları hedef aldı.

Güzelliğiyle ve başarılı oyunculuğu ile bir döneme damga vuran Özlem Savaş, şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan usta oyuncu son haliyle yine dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada oldukça gündem olan Savaş’ın yıllar içinde güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemesi takipçilerinin gözünden kaçmadı

‘Ekranlar Şişirilmiş Kadınlarla Dolu’

Oyuncu Özlem Savaş; ‘Ekranlar şişirilmiş kadınlarla dolu. Ben 50 yaşındayım, her yerim organik, hiçbir yerim yapılı değil ve akıllı zeki bir kadınım. Ekranlarda görüyoruz, hep bir yerlerini yaptıran kadınlarla dolu. Önemli olan doğal olmak’ diyerek yeni oyuncuları hedef aldı.

Hangi oyuncular hedef aldığı sorulduğunda; ‘İşte Defne Samyeli, birçok yeri yapma. Şevval San bir yerleri yapma. Ekranda doğal durmuyorlar. Ben hep spor yapan biriyim, kendime iyi bakıyorum.’ diye belirtti.