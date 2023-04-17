Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Onlarla ters düşeni böyle tehdit ediyorlar! Yer: İstanbul sokakları…

Onlarla ters düşeni böyle tehdit ediyorlar! Yer: İstanbul sokakları…
4 views
17 Nisan 2023 - 10:48

İstanbul’da adeta terör estiren suç örgütünün sosyal medyada canlı yayınladıkları görüntüler kan dondurdu. Kur’an kursu hocası, tribün lideri gibi birçok ismin öldürülmesinde adı geçen organize suç örgütü Barış Boyun çökertilirken caddelerde lüks araçlarla açılır tavandan uzun namlulu silahlar eşliğinde dolaştığı belirlendi. Şüphelilerin o anları sosyal medyada paylaşma nedeni ise dikkat çekti.

Onlarla ters düşeni böyle tehdit ediyorlar! Yer: İstanbul sokakları… - Sayfa 1

Dehşet saçan görüntüleri sosyal medya hesaplarından canlı yayınlayıp husumetli oldukları kişilere gözdağı vermeye çalışan Barış Boyun suç örgütüyle ilgili şok detaylar ortaya çıktı. Örgütü genişletmek için sosyal medyayı aktif kullanan şüphelilerin adreslerinde AK-47’den av tüfeklerine, suikast tabancalarından Thompson otomatik tabancaya çok sayıda silah bulundu. Sosyal medya hesaplarındaki görüntüler ise örgütün dehşetini gözler önüne serdi.

115

Onlarla ters düşeni böyle tehdit ediyorlar! Yer: İstanbul sokakları… - Sayfa 2

131 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İtalya’da gözaltına alınarak tutuklanan organize suç örgütü lideri Barış Boyun’un yönettiği şebekeye operasyon düzenledi.

215

Onlarla ters düşeni böyle tehdit ediyorlar! Yer: İstanbul sokakları… - Sayfa 3

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 161 şüpheliden 131’i yakalanarak gözaltına alındı.

315

Onlarla ters düşeni böyle tehdit ediyorlar! Yer: İstanbul sokakları… - Sayfa 4

Barış Boyun ekibinin söz konusu eylemleri para karşılığı yaptığı, örgüte yeni üyeler kazandırmak için sosyal medyayı aktif kullandıkları, örgüt üyelerinin daha önce terör de dahil olmak üzere farklı suçlara karışmış kişiler olduğu öğrenildi.

415

Onlarla ters düşeni böyle tehdit ediyorlar! Yer: İstanbul sokakları… - Sayfa 5

KUR’AN KURSU HOCASI, TRİBÜN LİDERİ…

Öte yandan örgüt üyelerinin daha önce Haliç Köprüsü üzerinde çıkan silahlı çatışma sonucu Cumali Aslan’ın, Kağıthane’de Ramazan Arslan isimli Kur’an kursu hocasının, Beşiktaş’ta bir gece kulübü önünde Yasin Keskin’in, Şişli’de Jovan Vukotic’in, Beyoğlu’nda Kasımpaşa Spor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin’in öldürülmeleri konuları başta olmak üzere İstanbul genelinde çalıntı araç ve kasklı motosikletle işlenen toplam 103 suça karıştıkları tespit edildi.

515

Onlarla ters düşeni böyle tehdit ediyorlar! Yer: İstanbul sokakları… - Sayfa 6

SUİKAST TABANCALARI, AK-47’LER, AV TÜFEKLERİ…

Şüphelilerin adreslerinden, 7 adet AK-47 marka otomatik tabanca, 2 adet Thompson otomatik tabanca, 72 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet anahtarlık tipi suikast tabancası, 6 adet av tüfeği, 2 adet çelik yelek, yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

615

Onlarla ters düşeni böyle tehdit ediyorlar! Yer: İstanbul sokakları… - Sayfa 7

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI: UZUN NAMLULU SİLAHLARLA GÖZDAĞI!

Soruşturma sürerken yeni eleman toplamak için sosyal medyayı aktif kullanan ve Barış Boyun’a hizmet eden ‘Daltonlar’ olarak bilinen grup üyelerinin sosyal medyada paylaştıkları bazı görüntüler ortaya çıktı.

715

Onlarla ters düşeni böyle tehdit ediyorlar! Yer: İstanbul sokakları… - Sayfa 8

Görüntülerde akşam saatlerinde lüks araçlarla İstanbul sokaklarında konvoy halinde gezen şüphelilerin ellerindeki uzun namlulu silahlarla, açılır tavandan çıkarak poz verdikleri görülüyor.

815

Onlarla ters düşeni böyle tehdit ediyorlar! Yer: İstanbul sokakları… - Sayfa 9

İşte o kareler…

915

Onlarla ters düşeni böyle tehdit ediyorlar! Yer: İstanbul sokakları… - Sayfa 10

1015

Onlarla ters düşeni böyle tehdit ediyorlar! Yer: İstanbul sokakları… - Sayfa 11

1115

Onlarla ters düşeni böyle tehdit ediyorlar! Yer: İstanbul sokakları… - Sayfa 12

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay’a uçuşlar durduruldu iddiası: THY’den açıklama…Hatay’a uçuşlar durduruldu iddiası: THY’den açıklama…
Van güne depremle uyandı! AFAD duyurdu…Van güne depremle uyandı! AFAD duyurdu…
İstanbul Finans Merkezi’nde kritik gün! Bugün hizmete giriyor…İstanbul Finans Merkezi’nde kritik gün! Bugün hizmete giriyor…
Pınar Deniz’den ‘Kızılcık Şerbeti’ cezasına tepki: O kadar insanı ekmeğinden ediyorsunuzPınar Deniz’den ‘Kızılcık Şerbeti’ cezasına tepki: O kadar insanı ekmeğinden ediyorsunuz
Aşk kısa sürmüştü, meğer bu yüzden ayrılmışlar! ‘Seni yaşatırım’ deyince…Aşk kısa sürmüştü, meğer bu yüzden ayrılmışlar! ‘Seni yaşatırım’ deyince…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Citi altın için hedefini yükseltti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Güney Kore, ABD ve Japonya’dan ortak füze savunma tatbikatı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hatay’da ağır hasarlı evine girdiğinde hayatının şokunu yaşadı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sudan’da çatışmalar sürüyor! Uydu görüntüleri yayınlandı… Ölü sayısı artıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünyanın gözü Türkiye’de… Politico adını koydu: 2023’ün en önemli seçimi! New York Times’tan dikkat çeken analiz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hatay’a uçuşlar durduruldu iddiası: THY’den açıklama…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Van güne depremle uyandı! AFAD duyurdu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul Finans Merkezi’nde kritik gün! Bugün hizmete giriyor…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da silahlı saldırı: 47 el ateş ettiler!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Onlarla ters düşeni böyle tehdit ediyorlar! Yer: İstanbul sokakları…
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !